¿Cómo enfrentamos la narcopolítica?

Un poder que compra silencios y voluntades

La infiltración del narcotráfico en la política dominicana dejó de ser un rumor para convertirse en una amenaza real. Ha tocado cargos legislativos y municipales, erosionando la confianza pública y debilitando la columna vertebral de la democracia. Lo preocupante no es solo su presencia, sino la facilidad con la que ha avanzado sin una respuesta institucional proporcional.

Cada año, el Estado destina cientos de millones de pesos para fortalecer a los partidos políticos. Ese financiamiento público busca garantizar independencia y reducir la influencia de intereses oscuros. Sin embargo, entre tú y yo, surge una pregunta que no puede evadirse: si los partidos reciben fondos del Estado, ¿por qué continúan llegando al poder personas vinculadas a estructuras criminales? La respuesta no está en el dinero asignado, sino en los vacíos de control interno.

Financiamiento limpio...candidaturas contaminadas

El financiamiento público es necesario, pero no suficiente. Las leyes exigen reportes, auditorías y declaraciones, pero no regulan la vida interna de los partidos, donde aún imperan cacicazgos locales, lealtades territoriales y candidaturas impulsadas por capitales imposibles de justificar formalmente.

El narcotráfico no penetra por las cuentas bancarias oficiales, sino por las campañas municipales, donde el dinero en efectivo compra voluntades, movilización y estructuras. Mientras un partido recibe fondos legales, un candidato puede moverse con millones no declarados sin riesgo real de ser detectado. Así se construye una paradoja peligrosa: financiamiento limpio arriba, penetración criminal abajo. Este fenómeno no nació ayer; lleva tiempo gestándose en la sombra, aprovechando costuras institucionales que nunca se han reforzado.

Lo que han hecho otros países

Colombia: la “silla vacía”

Si un legislador es condenado por vínculos con grupos criminales, la curul queda vacante. El partido pierde ese escaño. Esta consecuencia transforma la depuración en una obligación, no en un gesto.

Brasil: “Ficha limpia”

Las personas condenadas por delitos graves no pueden aspirar a cargos públicos por años. Es una muralla legal que dificulta el uso de la política como mecanismo de legitimación.

Italia: certificados antimafia e intervención estatal

Cuando un municipio es capturado por la mafia, el gobierno central interviene, disuelve su consejo y designa una administración temporal. El mensaje es claro: si el crimen penetra las instituciones, el Estado debe reaccionar con toda su fuerza.

Estos modelos comparten un principio esencial: no basta castigar al individuo; el partido también debe asumir consecuencias.

Lo que debemos hacer como nación

1. Depuración obligatoria de candidaturas

Certificación judicial, revisión por la Unidad de Lavado, cruce de información internacional y una regla clave: si un funcionario electo es condenado por narcotráfico, el partido pierde la posición.

2. Trazabilidad total del dinero político

Limitar al mínimo las donaciones en efectivo, obligar al uso bancario y crear un portal público donde se publiquen ingresos y gastos de campaña en tiempo real.

3. Financiamiento público condicionado

Los fondos del Estado deben ser un premio a la integridad. Partidos que toleren candidaturas dudosas deben perder parte del financiamiento público.

4. Pacto nacional contra la narcopolítica

Universidades, sociedad civil, prensa y sector privado deben impulsar un observatorio independiente que supervise el dinero político. El país necesita vigilancia permanente.

Un cierre necesario

La democracia dominicana enfrenta un riesgo serio: que el dinero ilícito siga comprando territorios, estructuras y silencios. Frenar este avance no es un debate partidario, sino un deber moral y nacional. Entre tú y yo, si los partidos no cierran la puerta al crimen, el crimen terminará gobernando desde dentro. Aún estamos a tiempo. Pero la democracia necesita más que conciencia: necesita coraje.

