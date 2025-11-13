Aprender la bondad de Dios

De Dios nuestro Señor hemos aprendido lo que significa ser verdaderamente bondadosos.

Él es el modelo supremo de amor y misericordia, y aunque nadie puede igualar su infinita generosidad, estamos llamados a reflejarla en nuestra vida diaria. La bondad humana encuentra su sentido más puro y profundo cuando nace del corazón de Dios y se traduce en gestos concretos.

Cada acto de bien que realizamos es una pequeña participación en su bondad eterna.

Así, cuando servimos o tendemos la mano al necesitado, hacemos presente el rostro de un Dios que no se cansa de amar y de perdonar.

Ser bondadosos es, en definitiva, parecernos un poco más a Él. Hasta mañana, si Dios, usted y yo lo queremos.