El valor moral del progreso

No todo crecimiento es verdadero progreso. Un desarrollo económico que no esté iluminado por principios éticos puede generar riqueza material, pero empobrecer el alma de la sociedad.

Cuando los avances se logran a costa de la justicia, la dignidad humana o el respeto a la creación, el progreso se convierte en retroceso moral.

La economía, para ser verdaderamente humana, debe tener rostro y corazón; debe estar al servicio del bien común y no del interés egoísta.

Solo un desarrollo acompañado de valores, de honestidad, solidaridad, respeto y responsabilidad, garantiza un futuro digno.

La prosperidad sin ética se vuelve frágil. En cambio, el crecimiento sostenido nace siempre de una conciencia recta y de un compromiso con la verdad y el bien. Hasta mañana, si Dios, usted y yo lo queremos.