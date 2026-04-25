Boston despide a Alex Cora y a su cuerpo de coachs ante el mal inicio de los Red Sox

Los Red Sox han rescindido el contrato del mánager Alex Cora, el entrenador de bateo Peter Fatse, el entrenador de tercera base Kyle Hudson, el entrenador de banca Ramón Vázquez, el entrenador asistente de bateo Dillon Lawson y el entrenador de estrategia de bateo de las Grandes Ligas Joe Cronin, según anunció el club el sábado.

Jason Varitek, entrenador de estrategia de juego y prevención de carreras, ha sido reasignado a un nuevo puesto dentro de la organización. Los detalles de su reasignación se anunciarán más adelante.

Chad Tracy será el mánager interino de los Red Sox. Tracy, de 40 años, ha sido el mánager del equipo de Triple-A de Worcester desde 2022.

“Alex Cora llevó a esta organización a una de las mejores temporadas en la historia de los Red Sox en 2018, y por eso, y por los muchos años que siguieron, siempre le estaremos profundamente agradecidos”, dijo el propietario principal de los Red Sox, John Henry. “Ha tenido un impacto duradero en este equipo y en esta ciudad. Ha liderado dentro y fuera del campo de muchas maneras importantes. Estas decisiones nunca son fáciles, pero esta es especialmente difícil dado lo que Alex ha significado para los Red Sox desde el día en que llegó”.

“Quiero agradecer a Alex, a nuestros entrenadores y a sus familias por todo lo que han aportado a esta organización. Han sido parte de este club de una manera que va más allá del terreno de juego, y siempre contarán con nuestro respeto y gratitud.”

Aunque los Red Sox rompieron una racha de cuatro derrotas consecutivas con una aplastante victoria de 17-1 contra los Orioles el sábado, se encuentran en el penúltimo lugar de la Liga Americana con un récord general de 10-17.

Tras una temporada de 89 victorias que permitió a los Red Sox regresar a la postemporada por primera vez en cuatro años, había mucho optimismo en Boston de cara a la temporada 2026, pero una gira de 1-5 para abrir la temporada y un inicio general de 2-8 pusieron a los Sox en una situación complicada desde el principio.