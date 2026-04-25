Marineros pegan ocho jonrones y dominan a los Cardenales

Julio Rodríguez, Will Wilson y Cole Young conectaron jonrones, y Leo Rivas bateó un sencillo de dos carreras en la novena entrada para ayudar a los Marineros de Seattle a vencer a los Cardenales de San Luis 11-9 el sábado.

Rivas conectó un batazo con las bases llenas ante Riley O'Brien (3-1), quien no había permitido una carrera limpia en sus 13 apariciones anteriores esta temporada.

Matt Brash (2-0) lanzó una octava entrada sin permitir carreras, y Andrés Muñoz lanzó una novena entrada sin permitir carreras para obtener su quinto salvamento.

Nathan Church conectó dos jonrones y produjo cuatro carreras, JJ Wetherholt e Iván Herrera conectaron jonrones consecutivos para abrir la parte baja de la primera entrada, y Pedro Pagés también conectó un jonrón para San Luis.

Mitch Garver y Young conectaron sencillos consecutivos ante JoJo Romero para abrir la octava entrada, y Connor Joe conectó un sencillo de dos carreras como bateador emergente ante O'Brien para empatar el partido a 9.

Church conectó un jonrón de dos carreras, el cuarto de la temporada, hacia el jardín derecho-central en la séptima entrada para poner a los Cardinals arriba 9-7 después de conectar un jonrón solitario al jardín derecho en la segunda entrada.

Bryan Woo permitió siete carreras, la cifra más alta de su carrera, en nueve hits, incluyendo cuatro jonrones, en tres entradas para Seattle.

Matthew Liberatore permitió cinco carreras, todas ellas producto de jonrones, en 3 1/3 entradas para St. Louis.

Pagés, quien conectó tres hits, incluyendo un jonrón en la tercera entrada, fue retirado del juego por una contractura en el isquiotibial izquierdo después de conectar un sencillo al cuadro interior en la séptima entrada.

Masyn Winn conectó un sencillo productor por la línea del jardín derecho en la cuarta entrada que empató el partido y extendió su racha de hits a 10 juegos.

Wilson conectó su primer jonrón de su carrera en la segunda entrada para darle a Seattle una ventaja de 4-2.