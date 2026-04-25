Riccie Oriach se convierte en primer dominicano en el Mercado de las Artes y el Espectáculo Africano

El músico y cantautor Riccie Oriach marcó un hito sin precedentes para la cultura dominicana al participar en la reciente edición del Mercado de las Artes y el Espectáculo Africano (MASA).

Con esta actuación, Oriach se consagra como el primer artista de la República Dominicana en presentarse en este escenario, el mercado cultural más grande del continente africano.

Este antrega del MASA reunió a más de 300 profesionales internacionales de 72 países del sector cultural y a los principales gestores de África.

Con una programación de más de 40 presentaciones artísticas diarias, el evento se consolida como el punto de encuentro imprescindible para la difusión y promoción artística de gran calado a nivel mundial.

La propuesta de Oriach, cargada de la sinergia entre el folclore isleño y los sonidos contemporáneos, tuvo como escenario los barrios de Yopougon y Koumassi, en Abidjan.

Ante una audiencia diversa y la mirada atenta de curadores internacionales, el dominicano ofreció un espectáculo pleno de los ritmos y sabores que definen su identidad caribeña, logrando una conexión orgánica con la raíz africana. El artista lució una camisa marca del estilista dominicano Miguel Genao.

"Estar en el MASA es una oportunidad de visibilidad global. Ser el primer dominicano en traer nuestra música a este mercado, que mueve a tantos profesionales del mundo, es un paso gigante para nuestra escena alternativa", destacó el artista.

La participación de Riccie Oriach en un mercado que congrega a cientos de programadores de festivales, directores de teatros y críticos internacionales, posiciona la música dominicana en una nueva dimensión comercial y cultural. Su presencia en Costa de Marfil no solo fue un concierto, sino un ejercicio de exportación cultural en el foro más competitivo del continente.

Sobre el MASA

El Mercado de las Artes y el Espectáculo Africano (MASA) es la principal plataforma de desarrollo de las artes escénicas en África desde hace 33 años.

Su objetivo es facilitar la movilidad de los artistas y sus obras, conectando el talento africano con circuitos internacionales y profesionales de los cinco continentes.

Riccie Oriach es un cantautor dominicano y figura central de la música alternativa caribeña. Su estilo fusiona rock, bachata, merengue y ritmos tradicionales, creando una propuesta que celebra la identidad dominicana con una visión global.