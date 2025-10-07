Epidemia de abusos

Los recientes casos de abuso sexual que han salido a la luz nos llenan de profunda preocupación.

Estamos frente a una realidad que hiere a nuestra sociedad y sigue destruyendo vidas y familias.

Es urgente que las autoridades actúen con mano dura contra quienes cometen estos crímenes y garanticen justicia rápida y efectiva.

Al mismo tiempo, debemos redoblar esfuerzos para proteger a los más vulnerables: niños, adolescentes y personas en situación de riesgo.

La indiferencia no puede ser una opción de respuesta. Como sociedad e Iglesia tenemos la obligación de alzar la voz clamando justicia por las víctimas y porque se respete la dignidad de cada persona.

Hasta mañana, si Dios, usted y yo lo queremos.