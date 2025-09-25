Nuevo balance de riesgos

Primer Tiro

Si se quiere obtener una fotografía de alta resolución del panorama de riesgos macroeconómicos, entonces la primera tarea a ejecutar es la de medir la distancia de cada métrica con respecto a su umbral crítico, lo que equivale a determinar el valor de una de las variables fundamentales de la ecuación general de riesgo: la vulnerabilidad. Mientras más cerca esté del valor del umbral, mayor es su vulnerabilidad, y mas probable será que lo supere, registrándose la siniestralidad que causa el daño, cuyo riesgo se requiere mitigar. La segunda tarea es la de determinar la amenaza de un evento que empuje a la variable en la dirección del valor del umbral. Mientras mayor sea la amenaza, mayor es el riesgo. La vulnerabilidad proviene de eventos pasados, la amenaza de lo porvenir. La variable puede haber avanzado hacia el umbral, pero si las amenazas son los de un retroceso, el riesgo podría no aumentar.

Segundo Tiro

El mes pasado el tipo de cambio subió y la devaluación anualizada alcanzó el 4.2%, por encima del del 3%, valor que podría considerarse como el umbral por encima del cual se crean expectativas de devaluación permanente, lo que a su vez genera un aumento de la probabilidad de traspaso hacia los precios, lo que finalmente incrementa la probabilidad de un aumento de la inflación. Aunque la tasa de devaluación se mantiene por encima del 4%, la reducción registrada por el tipo de cambio en el mes en curso, eliminan parte del aumento de la vulnerabilidad observado en el mes pasado. La magnitud de la amenaza de un repunte del tipo de cambio dependerá del efecto de la novedad que significa la reducción de 25 puntos básicos en la Tasa de Política Monetaria (TPM) de la Reserva Federal, y de la percepción interna de nuevas reducciones en los próximos meses. Pero el nuevo balance obliga a tomar en cuenta que el rendimiento o tasa de interés pasiva en moneda nacional se encuentra muy debajo del umbral del 12%, valor mínimo necesario para disuadir a los inversionistas de no dolarizar parte o la totalidad de sus inversiones.

Tercer Tiro

La vulnerabilidad fiscal y la probabilidad de un aumento del déficit han aumentado. El monto de los ingresos por ITBIS y por selectivo al consumo (variable vinculada a la probabilidad de una reducción del crecimiento y de un aumento en el déficit fiscal) del periodo enero/agosto registró una reducción de 6.9% con respecto a lo presupuestado, y en el mes pasado se observó una ligera disminución en el precio de la deuda pública. Si el Banco Central interpreta que la reciente reducción de la tasa de política de la FED representa un espacio para mayor expansión monetaria, entonces una disminución de la TPM domestica seria inminente, apareciendo una amenaza de que el rendimiento del mercado se siga alejando del umbral del 12%. Si los inversionistas venden títulos de deuda pública en pesos para comprar e invertir en activos denominados en dólares, entonces el resultado final sería un agravamiento de vulnerabilidad fiscal, pues aumentaría el costo de refinanciamiento de la deuda. El nuevo balance de riesgos hace que las reformas sean más necesarias y urgentes que antes, asunto que los actores sociales y políticos claves deberían procesar y analizar.