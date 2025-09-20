Educación vial Integral no es fácil entenderla ni aplicarla en RD

Mao fue el caso de agresión de tránsito más reciente conocido en los medios de comunicación; conmocionó la sociedad nacional que nos ha puesto a repensar en la seguridad vial con una nueva manifestación social.

Un conductor con bate de béisbol impacto la cabeza de otro en medio de una discusión por un roce de sus vehículos.

El agresor sin pensar las consecuencias se observó su reacción inmediata contra la víctima. Se trata de incidentes que se han convertido en rutina en nuestras calles usando como arma letal el objeto deportivo y el machete.

Hemos visto asesinatos por simple casos de obstrucción del tránsito y hasta por ocupación de parqueo sin una acción del gobierno para frenarlos, antes de ser una cotidianidad.

Ya está sucediendo en los más recónditos del territorio nacional tal como vimos en imágenes donde se supone la existencia de poca cantidad de vehículos.

Es por eso que instamos a las autoridades responsables de la movilidad y la seguridad vial poner atención especial con la sobriedad de elaborar políticas integrales de educación orientada a reducir este tipo de hechos, creando un Espacio de Movilidad Segura en la Republica Dominicana (EMSRD), que tanto se necesita.

Es un imperativo nacional que trasciende lo técnico y se adentra en lo social y político porque la violencia extrema debe tratarse en los gabinetes oficiales de manera urgente.

Como un nuevo desafío para los gobiernos, sería desarrollar programas permanentes para los conductores impulsados por la ira y la falta de control emocional.

El gobierno actual, con un enfoque reactivo y mediático, ha fallado en abordar las raíces profundas de esta problemática: la ausencia de políticas preventivas basadas en el comportamiento humano y la educación vial integral.

Este tema tan complejo abre una brecha de participación activa para los profesionales de la conducta y la educación, lo que también resultaría una muestra de fortalecimiento institucional del órgano rector de la seguridad vial por donde podría sensibilizar con inteligencia, incluso a las autoridades de apoyo para progresar en el tema.

Obviamente advertimos que sin el monitoreo, evaluación y transparencia total no sería exitoso un proyecto de esta categoría, pero tampoco dejando que el protagonismo se pose en su puerta.