El Salto de la Pulga

1 Roguemos, porque la declaración de emergencia nacional para la adquisición de bienes, servicios y obras para el sistema eléctrico, no despierte a gatos durmientes.

2 La planta, que la desesperación del Gobierno hizo traer desde Cuba, ¿venderá el kw/h a precio razonablemente negociado, o entrará en el mercado spot al precio que le dé la gana?

3 ¿Podrá Félix Reyna con la complicada tarea de adecentar el escandaloso presupuesto de publicidad del Gobierno, o el asesor internacional volvió a tomar el mando?

4 Los acuerdos del CES sobre la migración haitiana parecen resumirse en: “Tómenle los datos y entren tó”.

5 ¿Se podría saber quiénes son los jueces de la Bienal que dieron el premio a la palma en el macetero? Solo por curiosidad…

6 Los maestros públicos de unas 80 escuelas en Brisas de las Américas, Santo Domingo Este, dispusieron reducir en dos horas el horario de clases. ¿No descontará el Minerd esas horas de sus salarios?

7 Según Vincho, los chinos compensaron a Danilo con US$3,000 para que rompiera relaciones con Taiwán. ¿Todito para él solo?

8 Atención Obispo de Higüey: ¿Será cierto lo dicho por Maduro, de que nada menos Miguel Mejía le llevó la bendición de la Virgen de la Altagracia?

9 Para que la bendición funcione, dado que la llevó un comunista ateo, al regreso tenía que haber traído una limosnita de tres mil dólares para la Basílica.

10 Hace tres meses, Edesur cambió mi contador “porque estaba roto” (¿?). Desde entonces, la factura aumenta mil pesos cada mes. De cuatro mil, ya va por siete. ¡Como yo, hay miles!

11 El “sueldito” de la Refinería, parece no será suficiente para doña Miriam, quien acaba de adicionar un picoteo en una aseguradora. ¡Éxitos!

12 Que Trump haya cambiado el nombre del Departamento de Defensa por “Departamento de Guerra”, revela su actitud belicista. Como somos copiones, ¿retornaremos la Armada Dominicana a “Marina de Guerra”?

13 Aquí, la cuenta de restaurante siempre es alta, porque lleva cargado un 18% de Itbis, más un 10% de propina. Y si no dejas un 10% adicional, mejor ni vuelvas. Total: 38% en las costillas.

14 Hay nombramientos a cargos públicos, que es mejor no aceptarlos para no tener que renunciar. Como la dirección de la incolora e inodora Comisión de Espectáculos Públicos.

15 Surrealismo criollo: Oscar Eduardo Franco, acusado de lanzar ácido a su ex pareja, montó un show pidiendo que lo llevaran al juzgado acostado en una colchoneta… ¡y lo llevaron!