Luchadores ante el reto de elevar la cantidad de preseas en los Centroamericanos

El relevo generacional llega a la Federación Dominicana de Lucha y con este un mayor impulso en el desempeño de esta disciplina con miras a los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Con la frescura que proporciona la juventud, más la consistencia de un puñado de veteranos, este grupo de atletas se lanzará al ruedo en la venidera cita con la firmeza de alcanzar entre 8 o 9 medallas en lo que será el tercer evento de este nivel que se celebra en el país.

Estas expectativas brotan con fortaleza de labios de su presidente, Antonio Acosta, quien desde ya apuesta a que los luchadores dominicanos elevarán con su desempeño las ejecuciones alcanzadas en los pasados tres certámenes de esta magnitud en que la cantidad de preseas ha sido 5 en Veracruz, México, 7 en Barranquilla, Colombia y apenas 4 en El Salvador.

Antonio Aosta presidente de la Federación anticipa una buena cosecha de medallasFuente externa

“Nuestras metas están super elevadas y contamos con el talento para alcanzar una buena cantidad de preseas, incluyendo oro”, expresó Acosta al Listín Diario.

Con énfasis hizo esta salvedad debido al hecho de que los luchadores del país no han podido escuchar el canto patrio nacional al menos en los pasados tres eventos. La última vez ocurrió en Mayaguez 2010 cuando se despidieron con dos doradas.

Pero, el veterano expresidente del Comité Olímpico Dominicano, afirmó que desde hace un buen tiempo se trabaja con fortaleza para que estas aspiraciones se conviertan en realidades.

Algunos factores para materializarlo lo representan el hecho de que el equipo de Lucha accionará en las 18 pruebas que otorgan medallas y en la mayoría de los casos con atletas con elevadas posibilidades de subir al pódium.

Lo otro, y de gran trascendencia es que tienen tres pruebas internacionales a realizar previo a la celebración de los Juegos. El primero lo registran en la actualidad, pues el pelotón de seleccionados se encuentra en una base de entrenamientos en Cuba, la cual culminará el 29 de este mes.

Tras finalizar el mismo, retornan al país, pero tan pronto como el 5 de mayo emprender vuelo a Estados Unidos donde participarán en un Panamericano en Coralville, Iowa, justa donde accionarán atletas de 25 naciones e incluso otorgará plazas para los Panamericanos del 2027.

Al concluir ese certamen viajarán hacia Rusia para lo que será la base de entrenamiento final y estar en un 100 por ciento listo para dejarlo todo en los juegos.

El seleccionado

Una mezcla de veteranos y jóvenes integran los luchadores que sobre sus hombros tendrán las responsabilidades de proporcionarle a esta disciplina culminar con su más destacada jornada en los últimos 16 años.

Desde que en 2010 tuvieron el más prolífico Centroamericano de su historia, tras su 14 preseas ( 2 oro, 3 platas y 9 bronce) en Mayaguez, Puerto Rico, la disciplina ha visto reducir esta cantidad.

Por ejemplo, en los tres Centroamericanos siguiente la totalidad ha sido de 16 chapas, apenas dos más que en Mayaguez 2010.

Pero, veteranos como Juan Ramírez, campeón Centroamericano y panamericano, Daniel Brioso, Julio Rodríguez, ganador de plata en los Centroamericanos, Christopher Foca, quien reside en Estados Unidos, Luis Miguel Pérez, Elison Adames.

En estilo greco figuran, Yerony Liria Carreras, Jonathan Martínez, Starlin Laguerre, Johan Batista, Carlos Adames y José Antonio Núñez.

Mientras que en las féminas y donde existen cifradas esperanzas sobresalen los nombres de Fabiana Díaz , María Marilin González, Yocleidy Ramírez, Yoelisa Contreras, Yira Hernández, Emelyn Bautista.

Este grupo estará orientado por los entrenadores Porfirio Minier, Jansel Ramírez, Carlos Félix Garc{ia, Francisco Encarnación, Yimmy Zapata, Lázaro Lazo y Mike Foca.