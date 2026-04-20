Agustín Ramírez pega segundo jonrón del año y Marlins derrotan a San Luis

El dominicano Agustín Ramírez conectó un jonrón y Max Meyer lanzó de manera efectiva hasta la sexta entrada para guiar a los Miami Marlins a una victoria de 5-3 sobre St. Louis el lunes por la noche, rompiendo la racha de cinco victorias consecutivas de los Cardinals.

Meyer, quien ha lidiado con lesiones desde que fue seleccionado tercero en el draft amateur de 2020, abandonó el partido tras 5 1/3 entradas y 91 lanzamientos. Permitió dos carreras, tres hits y dos bases por bolas, con ocho ponches.

Calvin Faucher (2-2) consiguió los dos últimos outs en la sexta entrada. Permitió que la carrera del empate anotara en un lanzamiento descontrolado, pero se le atribuyó la victoria después de que Miami volviera a ponerse por delante en la parte baja de la misma entrada.

Pete Fairbanks permitió un triple a Masyn Winn al inicio de la novena entrada y un elevado de sacrificio a Ramón Urías antes de conseguir su cuarto salvamento en cinco oportunidades.

Meyer golpeó con sus lanzamientos a JJ Wetherholt e Iván Herrera al comienzo del partido, pero luego retiró a 10 bateadores consecutivos.

Jordan Walker conectó el primer hit del partido con un sencillo con un out en la cuarta entrada de San Luis, extendiendo así su racha de hits a 15 juegos. Anotó con un elevado de sacrificio de Winn, poniendo a los Cardenales arriba 1-0.

Michael McGreevy (1-2) no permitió que ningún corredor llegara a base hasta que Kyle Stowers recibió base por bolas con un out en la parte baja de la cuarta entrada. Stowers anotó con un doblete de regla de terreno de Xavier Edwards para empatar el partido a 1.

Ramírez conectó su segundo jonrón al inicio de la quinta entrada para poner el marcador 2-1 a favor de su equipo.

Faucher entró con un out y Walker en primera en la sexta entrada. Winn conectó un sencillo antes de que Walker anotara con un lanzamiento descontrolado para empatar el partido a 2.

Stowers conectó un sencillo en la sexta entrada antes de anotar la carrera de la ventaja desde primera base con un doble de Otto Lopez. Edwards recibió base por bolas, pero fue eliminado en el plato con un sencillo de Liam Hicks que impulsó a Lopez para poner el marcador 4-2.

López, que lleva nueve partidos consecutivos conectando un hit, recibió una base por bolas de Ryan Fernández en la octava entrada antes de anotar con un sencillo de Hicks para poner el marcador 5-2 a su favor.

McGreevy permitió cuatro carreras, cinco hits y dos bases por bolas en 5 2/3 entradas.

Wetherholt ha sido golpeado por un lanzamiento en cinco partidos consecutivos, un récord para los Cardinals.