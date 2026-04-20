Rendimiento del dinero

En el deporte profesional es frecuente que equipos de grandes nóminas no tengan el gran éxito que se espera de ellos. Sobre todo, porque cuando usted invierte mucho dinero reúne los mejores talentos del mercado y se esperan buenos resultados. Pero no siempre es así.

Faltan solo unos días para cumplirse el primer mes de la campaña de Grandes Ligas, que inició el 25 de marzo con un partido entre Yanquis y Gigantes. Veamos, entonces, a los diez primeros equipos en nóminas altas y el récord que presentan hasta la noche del lunes.

Naturalmente, esto es muy poco tiempo, porque para dicha fecha a cada club le restan unos 140 juegos de un calendario de 162.

LOS METS: Han iniciado con 7-15 y están metidos en la peor racha que un club puede enfrentar al inicio de una temporada, con 11 derrotas. Su nómina normal está en US$333 millones, que es mucho dinero. El mánager Carlos Mendoza ha recibido un espaldarazo de los dueños, de sus coaches y de los jugadores.

DODGERS: Están en segundo lugar para este año con US$297 millones, y por allí todo anda bien: han ganado 15 y perdido 6, y se mantienen en la cima de la División Oeste. Es una actuación sin sorpresas, liderada por el japonés Shohei Ohtani, el fenómeno que batea y pitchea.

YANQUIS NY: Hace unos días estuvieron inestables, pero se recuperaron el fin de semana con una barrida a los débiles de Kansas City. El club tiene ahora marca de 13-9, y su nómina es de US$292 millones. El mánager Aaron Boone ha dormido bien, y este martes inician una serie en Boston, sus eternos rivales Medias Rojas.

TORONTO: Los Azulejos vienen de perder la Serie Mundial ante los Dodgers, y se meten en cuarto lugar con la nómina más alta, US$284 millones. Invirtieron buen dinero en algún personal nuevo, pero las cosas no van bien. Tienen 8-13.

FILADELFIA: También tienen marca de 8-13, con nómina de US$281 millones, pero es el mismo club del año pasado prácticamente. Se espera que mejoren al paso de las semanas.

ATLANTA: Tienen nuevo mánager en Walter Weiss y nómina de US$265 millones. Ellos sorprenden con buen comienzo de 15-7, pero no es seguro que se mantengan por esos predios durante mucho tiempo.

HOUSTON: Los Astros gastarán este año US$240 millones y también han iniciado muy mal, con 8-15. Eso, a pesar de que su principal jonronero, el cubano Yordan Álvarez, ha disparado 10, pero dice el refrán que “una golondrina no hace verano”. El béisbol es un deporte de equipo.

CHICAGO CUBS: Los Cachorros tienen buen club, y en el invierno añadieron al antesalista Alex Bregman, que le da mucha personalidad. Tienen nómina de US$219 millones y récord de 12-9, que deben mejorar pronto.

SAN DIEGO: Los Padres invierten US$211 millones en busca de retar a los Dodgers en la División Oeste. Su récord es de 15-7, un tremendo comienzo para el equipo de muchos dominicanos. Allí están Miguel Andújar, Ramón Laureano, Luis Campusano y sus dos principales estrellas, Fernando Tatis Jr. y Manny Machado.

DETROIT: En el décimo lugar, con una inversión de US$205 millones, está Detroit, con mal comienzo, pero se recuperan pronto, pues tienen 12-10. Allí está el mejor pitcher de la Liga Americana, Tarik Skubal, ganador del Cy Young los dos últimos años, y también el dominicano Framber Valdez.

SOBRE SOTO: De acuerdo a reportes que llegan desde Nueva York, es difícil que Juan Soto esté en juego este martes ante Minnesota. Parece que le darán un par de días más para su recuperación y podría volver el jueves o el viernes. ¿O este miércoles?

EL CUBANO: Yordan Álvarez está en salud, tiene promedio de .333 con 10 jonrones, 21 empujadas, OBP de .467 y OPS de 1,241. Eso es fruto, además de su bateo, de recibir 19 bases por bolas y solo 11 ponches. Es un hombre joven de 28 años de edad y tiene contrato de 6 años por US$115 millones (2023-28). Su mejor actuación ha sido 2022, cuando pegó 37 jonrones y 97 empujadas, pero su salud no estuvo bien el año pasado y solo apareció en 48 partidos.

FUERA: El lanzador dominicano Cristian Javier tiene problemas en su hombro derecho y lo pusieron en lista de lesionados por 60 días. Si es manguito rotador, el asunto es muy serio. Javier ya ha tenido operación Tommy John y no ha podido lanzar mucho los tres últimos años. Tiene contrato de 5 años por US$64 millones (2023-27)… Otro lesionado es Edwin Díaz, el boricua de los Dodgers con pacto de tres años. Dicen que le han sacado líquido del codo derecho y volverá luego del Juego de Estrellas. Él gana 20 millones de dólares en promedio.