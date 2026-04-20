Mitchell anotó 30 puntos, Harden sumó 28, y los Cavaliers ponen serie 2-0 ante Toronto

Donovan Mitchell anotó 30 puntos, James Harden agregó 28 y los Cleveland Cavaliers se impusieron 115-105 a los Toronto Raptors el lunes por la noche, tomando así una ventaja de 2-0 en su serie de primera ronda de la Conferencia Este.

Evan Mobley anotó 25 puntos y capturó ocho rebotes para los Cavaliers, que tuvieron al menos tres jugadores que anotaron al menos 25 puntos en un partido de postemporada por segunda temporada consecutiva y por cuarta vez en total.

Cleveland, que nunca estuvo por debajo en el marcador, ha ganado 12 partidos consecutivos de playoffs contra Toronto, igualando el récord de la NBA de victorias seguidas contra un mismo rival. La racha comenzó en las finales de la Conferencia Este de 2016, cuando los Cavaliers se llevaron los últimos tres partidos. Cleveland barrió a Toronto en cuatro partidos en la segunda ronda en 2017 y 2018.

Los Cavaliers también tienen rachas de 12 victorias consecutivas contra Detroit y Atlanta, mientras que Los Angeles Lakers tuvieron una racha de 12 victorias consecutivas contra Seattle desde 1980 hasta 1989.

Scottie Barnes lideró a Toronto con 26 puntos, la mejor marca de su carrera en playoffs. RJ Barrett aportó 22 puntos y nueve rebotes.

La serie se traslada a Toronto para el tercer partido el jueves por la noche.

Harden repartió cuatro asistencias, lo que le permitió ascender al séptimo puesto de la lista histórica de asistencias en playoffs con 1.139. Además, logró cinco robos, la cuarta vez que consigue al menos esa cantidad en un partido de playoffs.

Una bandeja de Barnes acercó a Toronto a 99-90 a mediados del último cuarto. Mitchell respondió con siete puntos consecutivos para sentenciar el partido.

Los Cavaliers tenían una ventaja de 73-57 a mediados del tercer cuarto antes de que los Raptors respondieran con una racha de 16-6.