Anderson Aracena se consagra campeón élite del Santiago Grand Prix

Con un circuito cerrado celebrado en el Area Monumental de Santiago concluyó el pasado domingo la primera edición del evento ciclístico Santiago Grand Prix el cual congregó a más de 300 compitiendo en 8 categorías.

Anderson Aracena del equipo Verrazano se proclamó campeón de la máxima categoría al acumular 33 puntos en las dos etapas que comprendió el evento, la primera ida y vuelta de Santiago a La Vega y la segunda el circuito alrededor del Monumento a los Héroes de la Restauración.

El sub campeón de fue Eury Leonardo del mismo equipo Verrazano al lograr 26 unidades y Joshua Hiciano de la misma escudería terminó en tercer lugar con 20 puntos.

En Pre Master Alberto Martínez de AR Cycling fue el campeón al lograr 28 puntos, David Pichardo de Velóximo acumuló 26 puntos y Manuel Moronta de Panic Squad finalizó con 20 unidades.

El campeón de la categoría Master A fue Gilberto Pérez de Pegacol al sumar 20 puntos, Joel García del BMC terminó segundo con 17 puntos y Junior Marte de Pegacol tercero con 10.

Limarnys Reyes de AC Training, Juan Torrez de Gallo Pelón y Jonathan García de Pegacol fueron los ganadores de la categoría Master B al terminar con 30, 26 y 24 puntos respectivamente.

En tanto Reynaldo Mercedes de la cuadra Pegacol se llevó los máximos honores de la categoría Master C al sumar 37 puntos, Raúl Peralta también de Pegacol logró 24 puntos para el segundo lugar y Yimi Cruz del Gallo Pelón arribó en el tercer puesto con 20 unidades.

La categoría Recreativa fue dominada por Luis Pichardo de Pegacol. Pichardo obtuvo 35 puntos, Félix Abreu también del Pegacol 32 y Pedro Guzmán de Hamakam logró 20 unidades.

La Bonaense del equipo Pegacol Jennifer Restituyo fue la líder en la categoría Femenina Open. Restituyo acumuló 37 puntos, mientras que Melsey Pérez de Inteja sumó 35 para el segundo lugar y María Vega de A.C Training llegó en tercero lugar con 28 puntos.

El evento que fue organizado por periodista Mario de Jesús y la asistencia de Roberto Rosario.