Esta es una era tan compleja, tan saturada, tan bombardeada por todas partes, tan expuesta a mensajes y estímulos de toda clase, que lograr una publicidad efectiva es una tarea hercúlea y demanda de una creatividad cada vez más impactante.

El panorama ha convertido a la creatividad publicitaria en la salida única a todas esas incertidumbres y complejidades sociales y personales.

Por suerte, se trata de un recurso que no es exclusivo de nadie ni está supeditado a los grandes presupuestos. Una idea original, brillante, sobresaliente, puede producirla cualquier mente creativa y su efectividad no precisa de una gran frecuencia en medios porque su comunicación es tan impresionante que penetra de manera inmediata y se hace memorable en el público meta del mismo.

Un mensaje creativo sorprende, emociona y en algunos casos hasta divierte, aspectos que ayudan a su recordación clara y contundente.

La empresa que dispone de grandes presupuestos puede darse el lujo de llegar con sus mensajes a través de la repetición de éstos mediante una alta frecuencia, cosa que una empresa con recursos limitados no puede hacer. Entonces, se impone maximizar la efectividad de su comunicación a través de una comunicación estratégicamente novedosa.

Su publicidad debe ser única, diferente, con brillo propio.

En las redes sociales muchas veces circulan videos que cuentan de manera espectacularmente creativa historias que todo el mundo consume con agrado y muchas veces con recursos limitados y a veces sin recursos.

Afortunadamente la creatividad publicitaria no es un lujo reservado para las grandes marcas, es una necesidad estratégica para todos, pero que no es exclusiva de quien disponga de más recursos económicos

Las marcas que logren activar emociones, representar audiencias con autenticidad y generar experiencias memorables, serán las que mayores huellas dejen en la mente de los consumidores. Esa también es una forma de romper con la distracción de las audiencias.