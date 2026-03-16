Ke Natural: un emprendimiento que conecta comunidades y oportunidades de la mano de CCN

Su pensamiento siempre volvía a Nagua, a su gente y a las oportunidades que veía en su tierra. Fue ese deseo de aportar al desarrollo de su comunidad lo que, casi por casualidad, sembró la semilla de lo que hoy es Ke Natural.

En una conversación informal dentro de un chat de nagüeros radicados fuera del país, surgió una idea: ¿y si se creaba una iniciativa que beneficiara directamente a los productores locales? Esta chispa llevó a Inoa a convocar, en 2018, una asamblea en Los Memisos, Nagua, con más de 300 productores de orégano.

Muchos llegaban con dudas, marcados por experiencias asociativas fallidas. Sin embargo, ese encuentro fue suficiente para reconstruir la confianza y abrir paso a una nueva oportunidad. Con apenas dos quintales de orégano, nació KeNatural: un emprendimiento que, con el tiempo, trascendería su origen humilde para convertirse en una red productiva en expansión.

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Crecimiento

La evolución de Ke Natural está estrechamente ligado al acompañamiento de Centro Cuesta Nacional (CCN).Los productores de orégano de Nagua ya formaban parte del proyecto Orgullo de Mi Tierra: Descubre María Trinidad Sánchez, impulsado por CCN para fortalecer la identidad productiva de la provincia.

Ese vínculo abrió la puerta para que KeNatural se integrara al programa de microemprendedores ‘De Aquí con Corazón’, una plataforma que apoya a pequeños productores y empresas locales mediante capacitación, acompañamiento y acceso al mercado.

Para Inoa, esta alianza ha sido determinante. “Yo pienso que, si CCN no existiera, nosotros no existiéramos. Es mi principal cliente y la garantía de compra que nos ha permitido crecer”, afirma.

Gracias al programa, la empresa ha recibido apoyo técnico y formativo, además de un seguimiento constante que impulsó su desarrollo. Un momento clave fue su participación en el Curso de Resiliencia presentado por CCN junto a GIZ y ECORED.

Esta experiencia marcó la operación de su empresa. “Aprendimos a hacer cambios extraordinarios sin grandes costos, a organizarnos mejor y a canalizar soluciones. Fue el inicio de otra etapa”, recuerda Inoa.

Con el tiempo, Ke Natural comenzó a expandirse más allá del orégano y a integrar otros productos del país. El aceite de coco procesado en Samaná fue el primer paso de una expansión que pronto sumaría cacao de San Francisco de Macorís, pimienta y malagueta de Cotuí, cúrcuma y jengibre de Bayaguana, y ajo de Constanza y Jarabacoa.

Lo que había nacido en una comunidad de Nagua se extendió a múltiples regiones, conectando a cientos de productores y demostrando el potencial de un emprendimiento comunitario puede convertirse en una red que impulsa la agricultura nacional.

Actualmente, Ke Natural articula la producción de 128 agricultores adicionales, además de los productores de orégano en ocho provincias. Comercializa más de 30 productos, emplea más de 25 colaboradores en su sede de Haras Nacionales, y se mantiene como un suplidor constante en las tiendas de CCN, incluyendo la marca Líder. Además, exporta sus productos mensualmente a varias ciudades

de Estados Unidos y a 26 ciudades en Europa, llevando el sabor y el trabajo del campo dominicano.

Compromiso

Lo que más define a Ke Natural es su compromiso social. Inoa describe la empresa como un “proyecto privado social”, cuyo propósito es que el desarrollo llegue a todos los eslabones de la cadena. Por ello, reinvierte el 35 % de sus beneficios en programas dirigidos a productores y comunidades.

Entre estas iniciativas destacan Pies Descalzos, que entrega zapatos a niños de comunidades rurales; Duerme Bien, que lleva colchones y techos de zinc a familias en condiciones precarias; y Sembremos, un programa que impulsa la creación de huertos familiares de ciclo corto para consumo propio o comercialización, proporcionando semillas, herramientas y capacitación.

A esto se suma su programa de becas, que ya ha permitido la formación de 32 profesionales. Uno de los ejemplos más inspiradores es el de Francisco Gil Espinosa, hoy licenciado en Derecho y actualmente gerente de la empresa. Historias como esta reflejan una cadena de colaboración y responsabilidad social que busca hacer crecer a todos quienes forman parte del proyecto.

Mirando hacia el futuro, Ke Natural continúa apostando por el crecimiento y la innovación, siempre junto a aliados como CCN y de las comunidades que han sido parte de su historia desde el inicio.

En los próximos meses, planea expandirse a nuevas líneas de víveres y productos deshidratados, una apuesta que permitirá conservar alimentos de la canasta básica

por más tiempo y ofrecerlos a precios accesibles.

Jorge Inoa lo resume con sencillez y la convicción de quien ha visto una idea convertirse en realidad: “Estoy seguro de que nos van a apoyar los clientes... y CCN también”.

CITAS:

Las comunidades deben crecer también. Por eso hacemos programas sociales donde nacen nuestros productos.

Hace 90 años, CCN nació con el apoyo de muchos. Ese mismo espíritu les impulsa hoy: crecer de la mano de sus proveedores, con humildad, trabajo y visión de futuro.