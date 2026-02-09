Leasing Avis y Magna entregan flota vehicular valorada en más de US$2 millones a Ovando Tours

En una muestra de fortalecimiento del modelo de movilidad corporativa en el país, Leasing Avis, empresa líder en soluciones de leasing operativo, anunció la entrega oficial de una flota vehicular valorada en más de dos millones de dólares a la empresa Ovando Tours. Esta operación se realizó en alianza estratégica con Magna, distribuidor autorizado de marcas automotrices de prestigio, y se enmarca dentro de un contrato de arrendamiento operativo con una duración de cinco años.

La flota entregada está compuesta por vehículos de última generación, seleccionados específicamente para responder a las necesidades operativas de Ovando Tours, empresa especializada en transporte turístico y corporativo. Este acuerdo representa un paso significativo en la evolución de los modelos de financiamiento vehicular en el país, apostando por esquemas más flexibles, eficientes y sostenibles.

Lirio Logroño: ejecutivo ventas magna, Jose Marrero: gerente de ventas corporativas, Priscila Hernandez, Contable Ovando Tours, Ronny Diaz Gerente de Operaciones Ovando Tours, Ronald Diaz, Gerente Financiero ovando Tours. Habby Ovando Gerente general Ovando Tours, Donnys Suncar, Gerente Avis Darwin Bonilla Asesor comercial Leasing Avis. Osvaldo de leon, gerente negocios Leasing Avis.Fuente externa

Un modelo que impulsa la eficiencia empresarial

El contrato de leasing operativo firmado entre las partes permite a Ovando Tours acceder a una solución integral que incluye no solo el uso de los vehículos, sino también servicios de mantenimiento preventivo y correctivo, seguros completos, asistencia en carretera y gestión de flota. Todo esto bajo un esquema de pago mensual fijo, lo que facilita la planificación financiera y evita el endeudamiento tradicional asociado a la compra de activos.

“En Avis Leasing, trabajamos de la mano con aliados estratégicos como Magna para ofrecer soluciones que permitan a nuestros clientes crecer con eficiencia operativa, respaldo internacional y control financiero. Esta entrega marca un precedente en el mercado dominicano, reafirmando nuestro compromiso con la innovación y la confianza de empresas líderes en sus respectivos sectores”, expresó el equipo directivo de Leasing Avis durante el acto de entrega.

Magna: aliado clave en la transformación de la movilidad corporativa

Por su parte, representantes de Magna destacaron la importancia de este tipo de alianzas para dinamizar el sector automotriz y empresarial. “Este acuerdo demuestra la solidez del modelo de leasing operativo como alternativa estratégica frente al financiamiento tradicional. Las empresas ganan liquidez, previsibilidad de costos y acceso a un servicio postventa de alto nivel, sin comprometer su capacidad de inversión”, señalaron.

La entrega de esta flota vehicular refuerza la posición de Leasing Avis como proveedor preferente de soluciones de movilidad para empresas que buscan optimizar sus operaciones sin comprometer capital de trabajo. Asimismo, consolida a Magna como socio clave en la provisión de vehículos confiables, eficientes y adaptados a las exigencias del mercado corporativo.

Con esta iniciativa, Ovando Tours fortalece su capacidad operativa y reafirma su compromiso con la excelencia en el servicio, apostando por modelos de gestión modernos que le permiten mantenerse competitivo en un entorno cada vez más exigente.