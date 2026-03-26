INTEC y AI Robotix firman acuerdo estratégico para impulsar innovador proyecto de investigación sobre el Alzheimer

El Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) y la empresa estadounidense AI Robotix firmaron un acuerdo de colaboración académica, científica y tecnológica con el objetivo de comprender, modelar y abordar de manera integral la enfermedad de Alzheimer.

La iniciativa de investigación médica liderada por AI Robotix conocida como “Proyecto Alzheimer” es un programa de investigación avanzada que integra inteligencia artificial, neurociencia, biología molecular y ciencia de datos, en el que INTEC participará como socio estratégico, académico y clínico.

A diferencia de los enfoques tradicionales centrados en hipótesis únicas, el Proyecto Alzheimer busca identificar patrones complejos, relaciones causales y nuevos conocimientos que actualmente permanecen fragmentados o inaccesibles mediante los métodos convencionales.

A través de un marco de investigación progresivo, estructurado y verificable, el proyecto tiene como finalidad generar conocimiento accionable, modelos predictivos y hallazgos científicamente validados, que contribuyan de manera significativa al avance global en la investigación del Alzheimer, con miras a lograr una solución definitiva para esta enfermedad.

Durante la firma del acuerdo, el rector del INTEC, Arturo Del Villar, expresó que la universidad y su equipo de investigadores están motivados con ser parte de la iniciativa de alto impacto que podría cambiar las vidas de las personas. “Este proyecto representa una oportunidad extraordinaria para contribuir a la búsqueda de soluciones para una enfermedad que afecta a más de 55 millones de personas en el mundo. Este tipo de iniciativas está plenamente alineadas con la misión académica y científica de nuestra institución.”

En tanto que, Juan Carlos Guilbe, fundador de AI Robotix y director del Proyecto Alzheimer, destacó la importancia de la integración de la universidad. “La incorporación de INTEC fortalece significativamente nuestras capacidades científicas y aumenta el potencial de éxito del proyecto. Estamos combinando el talento académico con los modelos más avanzados de inteligencia artificial para enfrentar uno de los mayores desafíos de la medicina moderna”, expuso.

Actualmente, se diagnostica un nuevo caso de demencia cada tres segundos en el mundo, una realidad que subraya la urgencia de desarrollar soluciones innovadoras y efectivas para esta enfermedad.

El acuerdo entre INTEC y AI Robotix marca un paso trascendental en la colaboración entre la academia y la tecnología, posicionando a la República Dominicana como un actor relevante en la investigación global del Alzheimer.

AI Robotix es una empresa de soluciones de inteligencia artificial que tiene su sede en la ciudad de Cupertino, California. Realiza investigaciones basadas en inteligencia artificial para atender temas de salud y de negocios, en este último aspecto, diseña e implementa agentes conversacionales de voz, web, contenido, comercio electrónico y operación empresarial, orientados a la relación con clientes, crecimiento comercial y operación de organizaciones.

El Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) es una universidad dominicana, privada, de servicio público y sin fines de lucro, fundada en octubre de 1972. Se caracteriza por la innovación y la complementariedad de su oferta académica en las áreas de Ingenierías, Negocios, Ciencias de la Salud, Ciencias Básicas y Ambientales y Ciencias Sociales y Humanidades.