Self Love Picnic, un espacio transformador

El encuetro Self Love Picnic, un espacio para compartir historias, sanar heridas y recordar la importancia de priorizar el bienestar emocional, se realizó en su primera edición en la República Dominicana, con tres conferencias sobre la reflexión propósito y bienestar emocional, panel, conversatorios, brunch, networking y un “Self love Market by Ella Russo” a beneficio de la Fundación Lazo.

Mariela Encarnación, creadora de esta plataforma, expresó su satisfacción por la gran acogida que tuvo la iniciativa, al tiempo de afirmar que fue un encuentro mágico y transformador, dejando recuerdos de abrazos, lágrimas y un sentimiento genuino de hermandad ante los presentes.

“Agradezco a nuestras conferencistas e invitadas internacionales por regalarnos una jornada llena de amor propio que nos hizo despertar, sanar y reconectar con nosotras mismas”, afirmó.

La actriz venezolana Scarlet Ortiz dictó la conferencia “Ser bella no me salvó: amarme sí”, mientras que, la presentadora cubana Rashel Díaz intervino con su ponencia “De menos a más”, y la comunicadora Mariela Encarnación desarrolló el tema “eres una reina actúa como tal”.

Bárbara María Rigo y Celia SabaterCORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Angelina Cocco y Marlyn GonzálezCORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Clara Senior y Evelyn BetancourtCORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Más

La comunicadora, Zoila Luna, planteó el tema de cómo la crianza moldea la autoestima de la mujer y del hombre; la arquitecta Magaly García, invitó a crear espacios con armonía y propósitos donde cada detalle mejore la vida de quienes lo habitan.

Klara Senior, médico sexóloga, guió a las invitadas por un espacio liberador y honesto necesario para el bienestar femenino, y Stephanie Pineda, mentora financiera, habló sobre como sanar la relación con el dinero y construir estabilidad desde el amor propio.

Este encuentro estuvo lleno de momentos memorables con la presentación musical de Pavel Núñez, quien acompañó el ritual de la luz un instante simbólico y emocional para honrar lo que somos y soltar lo que ya no nos pertenece, y la participación del maestro Sandy Gabriel, cuya pieza instrumental en vivo desnudó el alma a través de la música.

Un espacio muy inspirador fue el Self Love Market by Ella Marie, creado por la hija de Mariela Encarnación, quien recreo un pequeño mercadito a través del cual busca formar parte del movimiento, ofreciendo productos con propósito desde libretas y cuadros con frases inspiradoras hasta detalles artesanales, todos alineados con la filosofía del evento: amor propio, gratitud y bienestar, cuyos fondos recaudados fueron a beneficio de la Fundación Lazo.

Mony Carol y Carla NoyolaCORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Rosalil Cuello y Margarita de CuelloCORTESíA DE LOS ANFITRIONES