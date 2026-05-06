Fallece Ted Turner, gran magnate, quien revolucionó la televisión y fue propietario de los Bravos

Ted Turner, el audaz y franco pionero de la televisión que creó un imperio mediático y transformó el negocio de las noticias al crear CNN e introducir el ciclo de noticias las 24 horas, murió el miércoles. Tenía 87 años.

Murió rodeado de su familia, según Turner Enterprises, la empresa que supervisa sus vastos negocios e inversiones.

Turner fue la fuerza detrás de Cartoon Network, TNT y Turner Classic Movies. Pero sus intereses se expandieron mucho más allá de los medios: fue dueño de los Bravos de Atlanta, llevando al equipo de béisbol a las casas en Estados Unidos y alrededor del mundo.

También impulsó esfuerzos de conservación mediante la restauración de hábitats y el trabajo con especies en peligro de extinción.

Donó la asombrosa suma de 1.000 millones de dólares a organizaciones benéficas de las Naciones Unidas y también compitió en regatas de yates, ganando la America’s Cup en 1977.

Turner se casó con la actriz Jane Fonda en 1991, cuando fue nombrado Persona del Año por la revista Time. Para entonces, ya era una celebridad por derecho propio.

Una vez se jactó: “Si tan solo tuviera un poco de humildad, sería perfecto”.

En sus últimos años, su vida se vio frenada por la demencia con cuerpos de Lewy. Alejado desde hacía tiempo del negocio televisivo, se concentró en la filantropía y en sus más de 800.000 hectáreas (2 millones de acres) de propiedades, incluida la mayor manada de bisontes del país.

Su personalidad locuaz a veces eclipsaba una capacidad empresarial impulsada y dispuesta a asumir riesgos. Para cuando vendió su Turner Broadcasting System a Time Warner Inc. en un megacuerdo mediático de 1996, Turner había convertido la empresa de vallas publicitarias de su difunto padre en un conglomerado global que incluía siete grandes cadenas de cable, tres equipos deportivos profesionales y un par de estudios cinematográficos de gran éxito.

El presidente Donald Trump, al reaccionar a la muerte de Turner, lo calificó como “uno de los más grandes de todos los tiempos”.

“¡Cada vez que lo necesité, ahí estuvo, siempre dispuesto a luchar por una buena causa!”, publicó Trump en redes sociales.

La creación de CNN

El logro emblemático de Turner fue CNN, la primera cadena de televisión de noticias las 24 horas, en 1980. En una época en la que las noticias están disponibles al instante, cuesta recordar que la idea de permitir que los consumidores decidieran cuándo querían enterarse de lo que ocurría en el mundo alguna vez fue revolucionaria.

En parte, el detonante fue la propia frustración de Turner con las noticias televisivas. A menudo trabajaba hasta tarde después de que los noticieros de las cadenas salían del aire, y ya estaba en la cama cuando sus estaciones locales emitían sus propias noticias.

Se arriesgó al poner en marcha la operación que en los primeros días de la televisión por cable a veces era objeto de burla, viviendo en un apartamento encima de su oficina en Atlanta.

“Tenía que darle duro y moverme rápido, y eso fue lo que hicimos: movernos tan rápido que las cadenas no tuvieran tiempo de responder, porque ellos debieron haber hecho esto, no yo”, recordó Turner en una entrevista de 2016 con la Academy of Achievement. “Pero no tenían imaginación”.

El gran salto de CNN llegó durante la Guerra del Golfo Pérsico con Irak en 1991. La mayoría de los periodistas de televisión había huido de Bagdad. CNN se quedó, captando imágenes del estallido de una guerra, con trazadoras antiaéreas surcando el cielo y corresponsales encogiéndose ante la onda expansiva de las bombas.

A Turner se le prometió un papel continuo en CNN después de la venta de su empresa a Time Warner por 7.300 millones de dólares en acciones, pero poco a poco fue apartado, para su gran pesar.

“Cometí un error”, dijo después. “El error que cometí fue perder el control de la empresa”.

Ese mismo año —1996— vio nacer a Fox News Channel y la llegada de un nuevo magnate de las noticias por cable, Rupert Murdoch. Turner comparó una vez a Murdoch con Adolf Hitler, pero los amargos rivales más tarde se reconciliaron por su preocupación por el medio ambiente.

Surgimiento de TBS SuperStation

Robert Edward Turner III nació el 19 de noviembre de 1938 en Cincinnati. Cuando tenía 9 años, su familia se mudó a Savannah, Georgia. Tras ser expulsado de la Universidad Brown por meter a escondidas a una estudiante en su habitación, Turner llegó a Atlanta para trabajar en la empresa de vallas publicitarias de su padre.

Tras el suicidio de su padre en 1963, Turner se hizo cargo de la compañía. En 1970, compró una estación UHF independiente con una señal débil que ni siquiera cubría Atlanta.

Comenzó a transmitir la estación a sistemas de cable de todo el país vía satélite el 17 de diciembre de 1976. Se convirtió en la TBS SuperStation. “Fue el comienzo de algo más grande de lo que jamás imaginamos”, declaró Turner en 1996.

El contenido, con una colección de películas antiguas de TBS y repeticiones de “The Andy Griffith Show”, se reforzó cuando Turner adquirió a los Bravos, que poco a poco atrajeron aficionados en todo el país.

En la década de 1980, Turner se endeudó profundamente para comprar MGM, una decisión que nuevamente fue recibida con escepticismo.

Pero la adquisición le dio a su empresa una enorme biblioteca de películas clásicas que con el tiempo lanzó las cadenas TNT y Turner Classic Movies. Su devoción por el cine antiguo le valió a Turner una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en 2004. También fue criticado por añadir color a películas clásicas como “Casablanca”, algo que, según dijo, hizo para atraer a un público más joven.

TBS también adquirió la biblioteca de animación de Hanna-Barbera, lo que dio lugar a Cartoon Network.

“Ve lo obvio antes que los demás”, le dijo Bob Wright, expresidente y director ejecutivo de NBC, a The New Yorker en 2001. “Todos miramos la misma imagen, pero Ted ve lo que tú no ves. Y después de que él lo ve, se vuelve obvio para todo el mundo”.

Cuando le pidieron que compartiera el secreto de su éxito, respondió: “Acostarse temprano, levantarse temprano, trabajar como un demonio y promocionarse”.

Adquisición de equipos deportivos y tierras

Durante gran parte de su vida, fue fiestero que cortejaba a mujeres hermosas con un encanto pícaro. Se casó tres veces. Estuvo casado con Fonda de 1991 a 2001. Ella dejó de actuar mientras estuvo casada con Turner, pero se cansó de sus infidelidades y se divorció de él, aunque siguieron siendo amigos.

“Era sexy. Era brillante. Tenía 2 millones de acres cuando me fui. Habría sido fácil quedarme”, dijo Fonda una vez sobre su relación con Turner.

Entabló amistades con líderes mundiales, incluso una con el líder cubano Fidel Castro, con el que compartía la afición a la caza y las discusiones políticas.

Turner construyó un imperio deportivo y, en un momento dado, fue dueño de equipos profesionales de béisbol, baloncesto y hockey en Atlanta. Fue más recordado al mando de los Bravos, al convertir a los eternos colistas en campeones de la Serie Mundial en 1995. El antiguo estadio construido para los Juegos Olímpicos de 1996 fue nombrado Ted Turner Field.

Con Bobby Cox como mánager, los Bravos se asentaron como uno de los equipos más dominantes de las mayores con un núcleo de jugadores que fueron elegidos al Salón de la Fama del Béisbol: los lanzadores Greg Maddux, Tom Glavine y John Smoltz, además de los toleteros Chipper Jones y Andruw Jones

“El liderazgo visionario de Ted y su enfoque innovador de la televisión abierta transformaron a los Bravos en ‘el equipo de Estados Unidos’”, dijeron los Bravos. “Ayudaste a convertirnos en lo que somos hoy, y los Bravos de Atlanta estarán eternamente agradecidos por el impacto que tuviste en nuestra organización y en nuestra comunidad”.

Adquirió millones de acres en haciendo con búfalos vagando libremente y fue el mayor propietario privado de tierras en Nebraska. Habló a menudo de revitalizar las manadas de bisontes del Oeste y, en 2002, inició una cadena de restaurantes que servía hamburguesas de bisonte, Ted’s Montana Grill.

Forbes estimó su patrimonio neto en 2.800 millones de dólares en el momento de su muerte.

Tuvo tiempo suficiente, y dinero, para dedicarse a objetivos tan elevados como promover la paz mundial y proteger el medio ambiente.

“Miren, mi vida es más una aventura que una búsqueda para ganar dinero. La aventura es salir y hacer algo por el puro gusto de hacerlo”, dijo Turner en una ocasión. “Hacer algo solo para ver si puedes hacerlo, punto. No hay ganancia más allá de tu propia satisfacción”.

Personalidad combativa

A lo largo de los años, las extravagancias de Turner ocasionalmente eclipsaron sus actividades empresariales.

Recién salido de capitanear su barco “Courageous” hacia el título de la America’s Cup de 1977, un Turner muy ebrio fue captado por cámaras de televisión estirado en el suelo durante la celebración de la victoria.

Turner logró insultar a muchos con su estilo de hablar sin filtro. Ateo desde que su única hermana murió de lupus a los 17 años, llamó a los cristianos “perdedores” y “fanáticos de Jesús”, y más tarde se disculpó.

Una vez sugirió en un discurso que se utilizara a personas negras desempleadas para arrastrar misiles en carretas con cuerdas “como los egipcios construyendo las pirámides”. Después de que líderes de derechos civiles exigieran una disculpa, dijo que solo estaba bromeando.

En otras ocasiones, su humor lo salvó de situaciones potencialmente incómodas, como cuando habló ante una audiencia en Berlín en 1999. “Saben, ustedes los alemanes tuvieron un siglo malo”, dijo Turner, según The New Yorker. “Estuvieron del lado equivocado en dos guerras. Fueron los perdedores. Sé lo que se siente. Cuando compré a los Bravos de Atlanta, tampoco podíamos ganar. Ustedes pueden darle la vuelta. Pueden empezar a tomar las decisiones correctas. Si los Bravos de Atlanta pudieron hacerlo, entonces Alemania puede hacerlo”.