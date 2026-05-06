Framber Valdez es suspendido por seis partidos tras golpear a Trevor Story con lanzamiento

El lanzador dominicano de los Tigres de Detroit, Framber Valdez, ha recibido una suspensión de seis partidos y una multa no revelada por lanzarle intencionalmente a Trevor Story de los Medias Rojas de Boston durante la parte alta de la cuarta entrada del partido del martes en el Comerica Park, anunció hoy MLB. Michael Hill, Vicepresidente Senior de Operaciones en el Terreno de MLB, hizo el anuncio.

Si Valdez no apela la sanción, la suspensión está programada para comenzar esta noche, cuando los Tigres concluyan su serie con los Medias Rojas. Si Valdez decide apelar, entonces la disciplina se suspenderá hasta que ese proceso se complete.

Además, el manager de los Tigres, A.J. Hinch, ha recibido una suspensión de un partido y una multa no revelada por las acciones intencionales de Valdez. Hinch cumplirá su suspensión esta noche en Detroit.