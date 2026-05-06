24 partidos políticos piden a la JCE respetar financiamiento público

El Foro Permanente de Partidos Políticos de la República Dominicana (FOPPPREDOM) visitó este miércoles al pleno de la Junta Central Electoral (JCE) para solicitar el respeto de la partida presupuestaria que reciben de manera anual.

Representantes de 24 organizaciones políticas que pertenecen a FOPPPREDOM acudieron ante el órgano electoral para intentar impedir que el Gobierno del presidente Luis Abinader reduzca durante este año en un 50% los recursos que reciben los partidos.

Dentro de esa lista se encuentran los delegados de entidades políticas mayoritarias como lo son la Fuerza del Pueblo (FP) y el Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

Tras una reunión con el presidente de la JCE, Román Jaqués Liranzo, expresaron que la aplicación de esta propuesta tendría un impacto negativo en el sistema democrático del país.

“Si se les recorta el financiamiento público, ¿qué van a hacer los partidos políticos? Van a tener que depender de fondos privados, lo cual es grave porque no son las empresas las que deben dictar cuál es el desarrollo de un país”, dijo el consultor jurídico del PLD, José Dantés.

El tren gubernamental informó el pasado jueves que esta medida busca mitigar las consecuencias económicas causadas por los conflictos bélicos registrados en Oriente Medio, recaudando RD$40,000 millones.

Sin embargo, para estas entidades políticas opositoras es innecesario acudir a los recursos que le otorgan la Ley 33-18 y 20-23, ya que únicamente representaría el 2% del monto antes mencionado.

“Nos da mucha pena que sean precisamente los hijos de José Francisco Peña Gómez, que fue el gran impulsor de ese financiamiento, los que hoy estén tratando de destruir esa conquista”, dijo Dantés, quien también estaba acompañado del delegado peledeísta, Danilo Díaz.

A su lado se encontraba uno de los representantes de la FP ante la JCE, Javier Ubiera.

Para él, más que ser un tema de recursos, la acción podría afectar la “buena sanidad” de la democracia del sistema de partidos, la cual permite garantizar “una estabilidad social y económica del país”.

“Esto abre una brecha que haga una competencia desleal entre la oposición y el partido de gobierno”, afirmó Ubiera.

Además, advirtió que en otros países donde se han instaurado regímenes antidemocráticos, las autoridades comienzan por eliminar la contribución a los partidos políticos.

Ubiera considera que el Gobierno está en la capacidad de poder enfrentar las vicisitudes económicas, ya que, según informaron las autoridades, lograron una mayor obtención tributaria en los dos primeros meses del año.

“El gobierno acaba de decir que ha recaudado algunos 12 mil 14 mil millones de pesos en los primeros dos meses del 2026 que del 2025. Por lo que entonces estamos en una buena ruta para que al gobierno le ingresen recursos. Es totalmente innecesario que se les recorte a los partidos políticos la mitad de la mitad”, expresó.

PRM no participó

Según informaron estos dirigentes políticos, la asociación sin fines de lucro que aglomera a 26 entidades políticas no recibió el respaldo del Partido Revolucionario Moderno (PRM).

“No participaron. FOPPPREDOM convoca a todos los partidos que son miembros y el PRM no asistió”, precisaron Dantés, Díaz y Ubiera.

Dantés está convencido que al PRM no le interesó porque disponen de otras fuentes de financiamiento.

“Hay una serie de funcionarios electos que han sido acusados de narcotráfico, han sido extraditados entonces ellos tienen fondos de donde disponer. Además del propio presupuesto nacional. Ellos son los menos indicados porque ellos tienen el de ellos garantizado”, afirmó.

Aunque esta es la intención del Poder Ejecutivo, el Congreso Nacional debe acoger la disminución de los recursos contemplados para los partidos políticos, ya que es un mandato establecido en el marco legislativo.

El director general de Presupuesto, José Rijo Presbot, adelantó el martes en una entrevista en el programa “El Día” que la modificación será sometida a partir del primero de julio.

De acuerdo con su explicación, el objetivo es destinar solo RD$72 millones para aquellos partidos que reciben mensualmente 144 millones.