Dominicana pone a circular su segundo libro de poemas en la Feria Internacional del Libro de Bogotá

La poeta dominicana Lizamavel Collado puso a circular su segundo libro de poemas en un concurrido acto de la Feria Internacional del Libro de Bogotá, celebrada en esta capital.

La obra, titulada “Todavía”, fue comentada por el poeta, crítico e intelectual dominicano Basilio Belliard.

Belliard dice que en su nuevo poemario Collado “se inserta, con voz propia y auténtica, en la tradición del presente, de una sensibilidad poética que persigue la originalidad, a partir de la escritura de una obra matizada por la reflexión del lenguaje”.

El critico dominicano agrega que en su nuevo libro Collado “transforma la experiencia cotidiana del presente y la memoria del pasado en palabras cargadas de sabiduría y emoción”.

“Resuenan, en efecto, en su voz, los ecos sensibles y apasionados de su mente incandescente y su corazón herido por las vicisitudes y los avatares de la vida cotidiana y la relación de pareja”, añade Belliard.

A juicio de Belliard, la poeta funda un mundo poético basado en la reflexión poética del lenguaje. Además, afirma que en esta obra la poesía de la autora, en cierto modo, se vuelve existencial y de matiz ontológico.

Por su parte, Lizamavel Collado agradeció al editor de la obra, al Grupo Editoral Sial Pigmalión, así como a los poetas Belliard y Marino Beriguete toda la orientación y apoyo que recibió, de parte de ambos, en la travesía que ha supuesto la publicación de su nuevo poemario.

“Todavía, mi nuevo poemario, es la expresión con un lenguaje poético de una parte de su vida, sus experiencias, sentimientos, decepciones y esperanzas”, dice la autora.

Portada del libro de poemas "Todavía"Fuente externa

Collado indica que la entusiasta recepción de su obra le ha impuesto un compromiso de seguir cultivando la poesia con sensibilidad, amor por las ideas y el lenguaje, así como con autenticidad.

Comentarios del editor

El escritor español y editor de la obra, Basilio Rodríguez Cañada, destaca la relevancia de la obra de la joven poeta dominicana en el contexto del especial momento de vitalidad y efervescencia que vive la poesía contemporánea en el Caribe.

“Dentro de ese panorama, la obra de la poeta dominicana Lizamavel Collado se inscribe con una naturalidad que no renuncia a la hondura. Su voz –serena, reflexiva y profundamente humana– se suma a esa corriente renovadora que está redefiniendo el espacio de la poesía escrita por mujeres en el Caribe y en América Latina”, asevera Rodríguez Cañada.

El escritor español sostiene que el poemario ´Todavía´ “constituye una confirmación y, al mismo tiempo, una expansión del universo lírico que la autora había iniciado en su primer libro, Amor a contraluz (2025)”.

Según el editor, en su poemario Collado “se adentra en la dimensión del tiempo interior, en la persistencia de la conciencia que, incluso después de la pérdida, el cansancio o la desilusión, continúa cuestionando al mundo con una forma obstinada de esperanza”.