Lidom dedicará el venidero torneo de béisbol invernal 2026-2027 a Héctor Rizek Llabaly

La Junta de Directores de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM) anunció este miércoles que el campeonato

otoño-invernal 2026-2027 será dedicado de manera póstuma a don Héctor Rizek Llabaly, destacado empresario y fundador de Grupo Rizek, recientemente fallecido.

La decisión fue adoptada de manera unánime en reconocimiento a la trayectoria, el legado y los aportes de Rizek Llabaly al desarrollo empresarial y su respaldo al deporte dominicano.

El presidente de LIDOM, Vitelio Mejía Ortiz, ofreció declaraciones en nombre de la Junta de Directores, resaltando la dimensión humana y el impacto de don Héctor en la sociedad dominicana.

“Con esta dedicatoria, la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana honra la memoria de un hombre cuya visión, compromiso y legado trascienden generaciones. Don Héctor Rizek Llabaly fue un ejemplo de trabajo, integridad y apoyo constante al deporte nacional. En nombre de los seis equipos que conforman nuestra liga expresó Mejía Ortiz en un comunicado de prensa.

La liga entiende que esta dedicatoria constituye un reconocimiento a una figura cuya huella permanecerá en la historia reciente de la República Dominicana, tanto en el ámbito empresarial como en su contribución al desarrollo nacional.