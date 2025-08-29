Legado de valores
Los detalles del Fondo Académico y Cultural Alexandra Grullón
Aporte
- Esta iniciativa promoverá la educación y la cultura honrando la memoria de la fallecida hija de Alejandro Grullón y Melba Segura de Grullón.
En un emotivo acto salpicado de tristeza, se dieron a conocer los detalles de las primeras becas del Fondo Académico y Cultural Alexandra Grullón, una iniciativa que tiene el propósito de brindar oportunidades de formación y fortalecer los proyectos culturales de los sectores más necesitados, en especial los relacionados a las víctimas de la tragedia del Jet Set.
El proyecto, que será presidido por su madre, Melba Segura de Grullón, cuenta con un consejo directivo conformado por Milton Ray Guevara, Servio Tulio Castaños, Fernando Hasbún y Ariel Ramos.
La primera cohorte de becas beneficiará a 14 estudiantes universitarios.