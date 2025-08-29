Los detalles del Fondo Académico y Cultural Alexandra Grullón

En un emotivo acto salpicado de tristeza, se dieron a conocer los detalles de las primeras becas del Fondo Académico y Cultural Alexandra Grullón, una iniciativa que tiene el propósito de brindar oportunidades de formación y fortalecer los proyectos culturales de los sectores más necesitados, en especial los relacionados a las víctimas de la tragedia del Jet Set.

El proyecto, que será presidido por su madre, Melba Segura de Grullón, cuenta con un consejo directivo conformado por Milton Ray Guevara, Servio Tulio Castaños, Fernando Hasbún y Ariel Ramos.

La primera cohorte de becas beneficiará a 14 estudiantes universitarios.

Melba Segura de Grullón junto a representantes de las universidades, que formarán parte del acuerdo de becasLeonel Matos/LD

Arelis Cruz de Estrella y Eduardo Estrella.Leonel Matos/LD

Eva Segura, Xiomara Cruz y Petronila Castillo.Leonel Matos/LD

Gabriela Antún de Dalet y Daniel Dalet.Leonel Matos/LD