Seguros Universal premia a sus corredores

Ejecutivos de Seguros Universal organizaron un encuentro en el que reconocieron a los corredores con mejor desempeño durante el 2025, destacando a Marsh Franco Acra como el mayor productor a nivel nacional y a Ros & Asociados por su crecimiento sostenido en distintas regiones del país.

La empresa valoró los resultados alcanzados por sus aliados comerciales, tomando en cuenta indicadores como el incremento en primas y la productividad. En esta edición fueron reconocidos corredores de las zonas Este, Metro-Sur y Norte, quienes evidenciaron un desempeño destacado y un alto nivel de compromiso.

En la categoría “Diamante”, Ros & Asociados se consolidó como referente de crecimiento, al obtener reconocimientos por su desempeño en las regiones Este y Metro-Sur. Asimismo, alcanzó el primer lugar a nivel nacional en incremento de primas, evidenciando consistencia y liderazgo en resultados.

Por su parte, Marsh Franco Acra reafirmó su posición en el mercado al ser distinguido como el mayor productor del año, destacándose por su capacidad de generación de negocios y su alcance a nivel nacional.

En la región Norte, la firma también tuvo una participación relevante en los resultados de crecimiento, mientras que Max Corredores de Seguros fue reconocida con el segundo lugar en su categoría en esta zona.

Durante el acto, el presidente ejecutivo de Grupo Universal, Rafael E. Izquierdo, resaltó la visión estratégica de la organización y su enfoque en el desarrollo sostenible.

“Entramos en una nueva etapa con bases firmes, enfocados en un crecimiento responsable y alineados con nuestro propósito de contribuir al desarrollo del país”, expresó.

En esa misma línea, el vicepresidente ejecutivo senior de las filiales de seguros, Wilfredo Baquero, compartió las proyecciones de la empresa para el próximo año.

“De cara al 2026, continuaremos fortaleciendo nuestra eficiencia, impulsando la innovación tecnológica y evolucionando como organización para responder a las demandas del mercado”, señaló.