Carasaf Sánchez se disculpa tras publicar video íntimo por error

El actor y cantante Carasaf Sánchez, también conocido por su personaje de “Carlota La Más Barrial”, pidió disculpas a sus seguidores tras publicar en sus historias de Instagram un video íntimo suyo por error.

Sánchez negó que la situación haya ocurrido de manera intencional, como muchos empezaron a especular en redes sociales.

“Me disculpo por el video que se subió sin yo querer a la historia, ustedes que soy incapaz de filtrar cosas íntimas en este espacio familiar que tanto me ha costado conseguir. Les agradezco la comprensión. Soy humano y los errores son parte de la vida”, escribió.

El clic fue eliminado poco minutos después de su publicación, pero algunos usuarios ya habían replicado el contenido en los grupos de WhatsApp y Telegram.

Sánchez está siendo acusado de subir el video intencionalmente para llamar la atención del público.