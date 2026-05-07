DEA felicita a Abinader por su lucha contra el narcotráfico en el Caribe

La División del Caribe de la Administración para el Control de Drogas (DEA) felicitó al Gobierno dominicano y al presidente Luis Abinader por su liderazgo y compromiso constante en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado transnacional en todo el Caribe.

A través del comunicado de la DEA acerca de la reunión desarrollada entre el administrador de esa entidad, Terrance Cole y el presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), José M. Cabrera, se reafirmó el apoyo inquebrantable de la DEA a la República Dominicana en el desarrollo, la coordinación y la ejecución de estrategias operativas innovadoras destinadas a desmantelar las organizaciones de narcotráfico y desarticular las redes criminales que amenazan la seguridad regional y la seguridad pública.

“Las conversaciones estratégicas se centraron en fortalecer el intercambio de inteligencia, mejorar la coordinación operativa y desarrollar nuevas tácticas de aplicación de la ley diseñadas para identificar, atacar y desmantelar las infraestructuras logísticas y financieras de las organizaciones criminales transnacionales que operan en el Caribe y el hemisferio occidental”, reseña el comunicado de la DEA.

En el encuentro también participaron altos funcionarios de la DEA como Michael C. Mayer, Agente Especial a Cargo de la División del Caribe; Miles D. Aley, Agente Especial a Cargo de la División de Campo en Miami; Gregory M. Millard, Jefe Adjunto de Operaciones para la Región Sureste; Frank A. Tarentino, Jefe Adjunto de Operaciones para la Región Noreste; y Richard J. Cernuda, Agregado Interino en Santo Domingo.

“La alianza de la DEA con la DNCD sigue siendo una de las relaciones internacionales de aplicación de la ley más sólidas y efectivas de la región. La República Dominicana sigue demostrando un compromiso y un liderazgo extraordinarios en la lucha contra las organizaciones criminales transnacionales. Mediante el intercambio de inteligencia en tiempo real, operaciones coordinadas y una colaboración inquebrantable, estamos combatiendo con firmeza las redes criminales que amenazan a ambas naciones”, declaró Mayer.

El efe adjunto de operaciones, Gregory M. Millard, destacó la importancia de la cooperación internacional para abordar las crecientes amenazas criminales en todo el corredor del Caribe.

“Las organizaciones criminales operan sin fronteras, y nuestra respuesta debe ser igualmente unificada e implacable. La colaboración entre la DEA, la DNCD y nuestros socios internacionales en materia de aplicación de la ley sigue generando importantes éxitos operativos contra narcotraficantes, organizaciones de lavado de dinero y empresas criminales transnacionales. Estas alianzas son esenciales para proteger a nuestras comunidades y salvaguardar la estabilidad regional”, afirmó Millard, citado por el referido comunicado.

Los funcionarios de la DEA también reconocieron los importantes resultados operativos alcanzados por las autoridades dominicanas en los últimos años y enfatizaron la importancia de seguir fortaleciendo los esfuerzos bilaterales para desmantelar las organizaciones criminales involucradas en el narcotráfico, el lavado de dinero, el narcoterrorismo y otras formas de delincuencia organizada.

La División del Caribe de la DEA y la DNCD mantienen su compromiso de ampliar las iniciativas conjuntas de aplicación de la ley, fortalecer las alianzas de seguridad regional y garantizar una respuesta coordinada contra las organizaciones criminales que operan en toda la cuenca del Caribe.

"Con la reunión se reafirmó la sólida alianza con la República Dominicana durante una reunión estratégica de alto nivel celebrada en la sede de la División de Campo de la DEA en Miami, subrayando el compromiso continuo entre las autoridades estadounidenses y dominicanas para combatir las organizaciones criminales transnacionales que operan en toda la región del Caribe", señala el comunicado.