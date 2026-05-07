Comunidad de El Aguacate de Pedro Brand favorece planta de valorización de residuos sólidos por ser diferente a vertedero tradicional

Residentes y comunitarios de El Aguacate, en el municipio Pedro Brand, expresaron apertura a respaldar una moderna planta de reciclaje y valorización de residuos sólidos, al considerar que se trata de un modelo distinto a un vertedero a cielo abierto y que representará beneficios para la comunidad, siempre que opere bajo controles ambientales y criterios organizados.

Las declaraciones fueron ofrecidas por moradores de distintos sectores del municipio Pedro Brand, quienes coincidieron en señalar que existe preocupación por cualquier proyecto que pueda representar contaminación o afectar el entorno, pero aclararon que una planta moderna no debe confundirse con un vertedero a cielo abierto como los que históricamente han generado problemas ambientales en el país.

Alfredo Pacheco, chofer de la ruta La Cuaba-Duarte con París, expresó que, aunque la comunidad rechaza la posibilidad de un vertedero tradicional, muchos residentes entienden que una planta moderna de reciclaje podría representar una oportunidad positiva para la zona si opera de manera organizada y sin afectar el entorno.

“Nosotros estamos en contra del vertedero. Nosotros no queremos aquí vertedero y lo rechazamos rotundamente. Pero dicen que es una planta de reciclaje que no va a afectar a la comunidad, que no va a afectar el medio ambiente. Pues hay que darle el chance a ver. Dicen que va a traer beneficios a la comunidad. Siempre y cuando sea beneficioso para la comunidad hay que aceptarlo. Todo lo que sea de beneficio para La Cuaba hay que aceptarlo”, indicó.

En tanto, Cándido Frías, agricultor y residente en Pedregal de Pedro Brand, consideró que la población debe escuchar y conocer cualquier propuesta moderna de reciclaje antes de fijar una posición definitiva. Asimismo, planteó la necesidad de crear espacios de diálogo entre la empresa OakHouse y los comunitarios para garantizar transparencia y seguimiento al proyecto.

“Un reciclaje moderno, que no sea un vertedero donde la comunidad se ponga de acuerdo, usted me entiende, que en vez de hacernos daño lo que sea es que nos beneficie a los moradores y a los sectores, ya es otra cosa”, manifestó.

Nomar Tejeda Berroa, motoconchista de la zona, señaló que el temor de los residentes se debe a la creencia de que el proyecto sea un vertedero tradicional que afecte las fuentes de agua. Sin embargo, indicó que muchos moradores estarían dispuestos a respaldar una planta moderna de reciclaje si realmente funciona bajo un modelo diferente.

“Si es una planta de reciclaje, puede ser que uno esté de acuerdo. Nadie quiere basura en su casa o al lado y menos bajo que le estén molestando”, expresó.

De igual manera opinó Julio Mora Eduardo Mora, empleado privado, quien valoró que la planta puede generar entre 1,500 y 200 empleos para la comunidad, pero se opuso rotundamente a un vertedero tradicional. “Un vertedero al aire libre puede hasta dañar el medio ambiente y todas las cosas, pero si es una planta de reciclaje como dicen que es, pueda ser beneficioso para el país y para el país nada más no, para esto aquí”, afirmó.

En tanto, Rafael Brito Turbí, agricultor y residente en La Cuaba, fue enfático al señalar: “Si es una planta de reciclaje, sí, pero vertedero no aceptamos eso aquí. Eso sí que no”.

Fabián Santamaría, jornalero del municipio, valoró que una planta generaría muchos empleos, impulsando el progreso económico de sus moradores.

“Muchos dicen que es un vertedero, muchos dicen que es una planta. Yo, si es un vertedero no estoy de acuerdo. Ahora si es una planta como dicen con mucho valor y que va a dar muchos empleos en la comunidad, que no tenemos, yo estoy de acuerdo”, expuso.

Freddy Alcántara de la comunidad Los Jobos se opuso categóricamente a un vertedero abierto, poniendo como ejemplo el caso ambiental del vertedero de Duquesa, pero ponderó positivamente los beneficios de una planta bien estructurada y cerrada, tal como ha esbozado la empresa Oakhouse durante sus presentaciones a la comunidad.

“Se presentó un proyecto que va a ser organizado, no así como el de Duquesa. Yo por eso estoy de acuerdo. Ahora sí es así desorganizado como el de Duquesa, yo no estoy de acuerdo. Siempre y cuando sea una planta de reciclaje bien organizada”.

El proyecto

Ejecutivo de la empresa Oakhouse han informado que el proyecto de relleno sanitario y planta de valorización de residuos sólidos que desarrollará en El Aguacate, Pedro Brand, ha sido concebido y diseñado bajo criterios modernos de manejo integral de residuos y sustentado en estudios técnicos especializados que avalan su viabilidad ambiental y operacional.

Aseguran que el proyecto incorpora medidas de control y protección ambiental orientadas a garantizar un manejo adecuado de los residuos y minimizar cualquier impacto sobre el entorno y las comunidades cercanas.

Enfatizan que el proyecto contempla un sistema especializado para el manejo y tratamiento de lixiviados generados por los residuos, incorporando mecanismos de control y protección ambiental. Y que, como parte de esas medidas, se instalará una geomembrana de alta seguridad que impedirá cualquier filtración hacia el subsuelo.