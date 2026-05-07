Imponen tres meses de prisión preventiva contra “El Mello Loco” y “El Mello Sangriento”

El juez del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso tres meses de prisión preventiva a los hermanos Wilner Rafael Solano García (El Mello Loco) y Wilmer Rafael Solano García (El Mello Sangriento), implicados en el asalto a la joyería Popi Oro ocurrido el pasado 7 de marzo en el sector Cristo Rey.

El magistrado Rigoberto Sena dispuso que los hermanos Solano García cumplan la prisión en el Centro de Corrección y Rehabilitación CCR Las Parras, del municipio de San Antonio de Guerras.

Ambos, detenidos el pasado sábado tras arribar al país en calidad de deportados desde Puerto Rico, son acusados de asociación de malhechores, homicidio y robo a mano armada.

Estos hermanos de 22 años fueron entregados a las autoridades policiales dominicanas luego de su llegada por la terminal turística Sans Souci, a bordo de la embarcación Kydon, de la línea Ferries del Caribe.

Las investigaciones vinculan a los detenidos con un hecho violento que dejó al menos una persona fallecida y varios afectados, incluyendo el asalto a mano armada en el establecimiento comercial en Cristo Rey.