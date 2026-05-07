Jasson Domínguez sufre un esguince de hombro; Yankees llaman a Spencer Jones

Jasson Domínguez vuelve a la lista de lesionados tras sufrir un esguince de hombro al chocar contra la pared del jardín del Yankee Stadium, lo que abre el camino para que el aclamado prospecto Spencer Jones haga su debut en las Grandes Ligas.

Domínguez se lesionó ocho lanzamientos después del inicio del partido del jueves, en la victoria por 9-2 sobre Texas, al atrapar un batazo de Brandon Nimmo al jardín izquierdo. La resonancia magnética de Domínguez reveló un esguince acromioclavicular leve en el hombro izquierdo, y las pruebas iniciales de conmoción cerebral resultaron negativas.

“Eso lo pondrá en la lista de lesionados, y podría ser por algunas semanas”, dijo el mánager de Nueva York, Aaron Boone.

Según una fuente cercana al equipo, los New York Giants planean convocar a Jones antes del primer partido de la serie del viernes en Milwaukee, informó a The Associated Press. Esta fuente habló bajo condición de anonimato porque la decisión aún no se había anunciado.

Jones, un jardinero de 2,01 metros de altura, fue seleccionado por los Yankees en el puesto 25 del draft amateur de 2022.

"Es un hombre corpulento que le pega muy fuerte a la pelota”, dijo el jardinero de los Yankees, Cody Bellinger.

Jones, de 24 años, lidera las ligas menores con 41 carreras impulsadas, bateando para .258 con 11 jonrones, 18 bases por bolas y 41 ponches para el equipo de Triple-A Scranton/Wilkes-Barre. No estuvo en la alineación de los RailRiders el jueves por la noche en Worcester.

“Se ha metido de lleno en el juego”, dijo Boone. “Las señales han sido alentadoras”.

Hasta el 10 de abril, Jones tenía un promedio de bateo de .195 con dos jonrones, 10 carreras impulsadas y 21 ponches en 41 turnos al bate, pero desde entonces batea .291 con nueve jonrones, 31 carreras impulsadas y 25 ponches en 79 turnos al bate.

“Tuve un comienzo aceptable, pero luego me topé con un pequeño obstáculo durante aproximadamente una semana”, dijo Boone. “En las últimas tres o cuatro semanas he tenido muchos turnos al bate consistentes, he tenido potencia y he fallado menos swings”.

Domínguez, de 23 años, tuvo un debut sensacional en septiembre de 2023, bateando .258 con cuatro jonrones y siete carreras impulsadas en ocho juegos antes de que una tomografía revelara una rotura del ligamento colateral cubital derecho .

Su temporada 2024 se vio afectada por una distensión en el oblicuo derecho sufrida durante un swing. El año pasado tuvo problemas tanto a la ofensiva como a la defensiva con los Yankees y comenzó esta temporada en Scranton. Fue ascendido el 27 de abril después de que Giancarlo Stanton sufriera una distensión en el músculo de la pantorrilla.

Tras jugar siete partidos como bateador designado, Domínguez, que se desempeñaba como jardinero de los Yankees por segunda vez esta temporada, corrió 24,7 metros para atrapar el batazo de Nimmo a 162 km/h. Atrapó la pelota a 114,6 metros del plato, justo cuando su hombro impactó fuertemente contra una valla publicitaria.

Las gafas de sol de Domínguez salieron volando al caer de pecho sobre la zona de advertencia, lo que provocó que el jardinero central Trent Grisham se acercara mientras Boone corría para ver cómo estaba Domínguez junto con el entrenador atlético principal Tim Lentych, el entrenador atlético asistente Jimmy Downam y el director de medicina deportiva y rehabilitación Michael Schuk.

“Parecía estar bien cuando salimos al campo, coherente y todo eso”, dijo Boone.

Domínguez se cubrió la cabeza con el guante y se incorporó al cabo de un minuto. Señaló su hombro y estiró el cuello mientras lo examinaban; luego caminó por su propio pie hasta una carreta y se sentó mientras esta se alejaba.

“¡Caramba, es un chico tan bueno!”, dijo Boone. “Se le ve feliz cada día, sin importar lo que pase. Es muy constante en su forma de ser. Lo adoran allí. Últimamente hemos hablado mucho de lo bien que ha manejado su situación aquí durante los últimos cuatro o cinco meses”.