Reid & Compañía presenta tecnología MB Crusher

En línea con las tendencias globales que priorizan la sostenibilidad y la optimización de recursos, la División de Construcción, Agrícola e Industrial de Reid & Compañía presentó ante los dominicanos los innovadores aditamentos MB Crusher, una solución italiana diseñada para revolucionar el manejo de materiales en obra.

Esta tecnología permite convertir equipos Komatsu en unidades móviles de trituración, facilitando el procesamiento directo en el sitio de trabajo. Como resultado, se reducen significativamente los costos logísticos, se optimizan los tiempos de ejecución y se incrementa la productividad en proyectos de construcción, minería e infraestructura.

La actividad reunió a ejecutivos, ingenieros, contratistas y líderes del sector, marcando un hito en el proceso de modernización del mercado local.

Paericipación

Durante la presentación, Donald Pimentel Reid, director de negocios industriales, resaltó el valor estratégico de esta innovación. “Hoy más que nunca, la industria demanda soluciones que integren eficiencia operativa, sostenibilidad y control de costos. MB Crusher permite a nuestros clientes maximizar el rendimiento de sus equipos y transformar residuos en insumos reutilizables de forma inmediata”, señaló.

Con presencia en más de 150 países, MB Crusher se ha posicionado como referente global en trituración y cribado in situ. Su entrada al mercado dominicano, de la mano de Reid & Compañía, representa un impulso clave para la transferencia de tecnología de alto nivel hacia una economía en constante crecimiento.

Mariel Castillo y Mercilina ReyesCORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Bryan Tejeda y Massiel VasquezCORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Discurso

Alejandro Rocco, gerente de ventas de la firma italiana, destacó el potencial del país dentro de la región. “República Dominicana es un mercado dinámico con grandes oportunidades de desarrollo. Nuestra tecnología está diseñada para acompañar ese crecimiento, elevando los estándares operativos y ambientales”, afirmó.

Uno de los principales beneficios de esta solución es la posibilidad de reutilizar materiales directamente en obra, reduciendo el transporte de desechos y acelerando el retorno de inversión. En este sentido, Stalin Pérez, Gerente de Ventas de la División Construcción, subrayó que incrementar la capacidad operativa de equipos existentes se traduce en mayor rentabilidad sin necesidad de grandes inversiones adicionales.

Además de su impacto en eficiencia, MB Crusher aporta de manera significativa a la sostenibilidad, promoviendo la reutilización de materiales y apoyando la transición hacia modelos de construcción más responsables.

Beneficiarios

Los aditamentos MB Crusher están dirigidos a empresas de construcción, movimiento de tierras, minería, demolición, reciclaje, obras públicas y alquiler de maquinaria, entre otros segmentos clave.

Con esta iniciativa, Reid & Compañía reafirma su compromiso con la innovación, la productividad y el desarrollo sostenible, consolidando su posición como aliado estratégico en la evolución del sector construcción en República Dominicana.

Ricky Jimenez, Pavel Salcedo, Alberto Espaillat y Carlos EspaillatCORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Rafael Terrero, Rafael Fermín y Fermín EspinalCORTESíA DE LOS ANFITRIONES