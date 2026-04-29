Enfermeras realizan plantón por 24 horas en busca de reivindicaciones

Por 24 horas, diferentes gremios del área de enfermería realizan plantón a nivel nacional exigiendo el reconocimiento de sus reivindicaciones como anunciaron el pasado 22 de abril.

El Sindicato Nacional de Trabajadores de Enfermería (Sinatrae), la Asociación Nacional de Enfermería (Asonaen), Unión Nacional de Servicios de Enfermería (Unased), Codopen y Unasecas exigen la remuneración del tiempo en servicio, los cambios de designación o reclasificación, la nivelación de sueldos, la aplicación de incentivos por distancia, pensiones completas para el personal que ha cumplido con los años de servicio y nombramientos de más enfermeras.

“Estamos reclamando nuestros derechos, ya tenemos mucho tiempo y a ustedes les consta. Estamos luchando por nuestras reivindicaciones, la firma de los acuerdos es lo único que les estamos exigiendo, y hasta ahora nos han ignorado. Nos sentimos desprestigiadas, nos sentimos ignoradas, nos sentimos humilladas, porque nuestro presidente, las autoridades de salud hasta ahora no han respondido al llamado nuestro. Le han firmado, le han aplicado, le han entregado a otras líneas de salud, pero a enfermería no. Entonces nosotras compartimos escenarios, trabajamos en el mismo lugar, pero con la diferencia de que nosotros somos los que ejecutamos. Si enfermería no ejecuta una orden médica, no se aplica; no se administra, el paciente no se recupera; después de Dios nosotros somos los que hacemos el trabajo práctico, el trabajo técnico en las áreas”, expresó Ana Linares, vicepresidenta del Comité Ejecutivo de Enfermería.

Manifestó que se encuentra este miércoles en la explanada del Hospital General Doctor Moscoso Puello, exigiendo cuatro puntos de 14 que tienen pendientes de respuestas.

Enfermeras realizan platón en la explanada del Hospital General Doctor Moscoso Puello.Leonel Matos/LD

“Estamos exigiendo pensiones completas para las enfermeras con más de 30 años en servicio y más de 70 años de edad, enfermas; enfermeras con cáncer que la pensionan con pensiones de 20 mil y 15 mil pesos. También estamos exigiendo reclasificación: tenemos enfermeras hasta con doctorados, trabajando como auxiliares. Y hoy estamos aquí exigiendo un derecho. Estamos en pie de lucha el día de hoy para que el presidente nos reciba. Ya no queremos vicepresidenta; ya no queremos ministros, porque cuando nos reunimos con ellos dicen que la última palabra la tiene el presidente”, expresó Anyelo Santana, secretario de la juventud de Unased.

Señalaron que todas estas demandas las están realizando desde hace aproximadamente seis años, sin evidente éxito.

El paro de labores inició este miércoles a las 8:00 de la mañana y se extenderá hasta las 8:00 de la mañana del jueves a nivel nacional en todos los hospitales públicos y descentralizados del país.

Mientras tanto, este grupo de enfermeras realiza este paro en la explanada del Hospital General Francisco E. Moscoso Puello, pronunciando consignas como”.

“Todo ser humano, pasa por esta mano”; “Y solo estamos calentando el brazo”; “y esta lucha ya llegó, al Palacio Nacional”; “no es una limosna que estamos pidiendo, es nuestro derecho que estamos exigiendo”, acompañados de pancartas.