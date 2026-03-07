Vestir el poder: el lenguaje estratégico de la imagen

Cada 27 de febrero, cuando el presidente de la República comparece ante la Asamblea Nacional para presentar su rendición de cuentas, el Congreso Nacional se convierte en uno de los escenarios más observados de la vida pública dominicana.

En ese espacio confluyen los principales actores del sistema político, institucional y diplomático del país, y junto al discurso presidencial se despliega otro lenguaje silencioso pero igualmente poderoso: el de la imagen.

En este tipo de ceremonias, la vestimenta trasciende lo estético para convertirse en un componente de comunicación estratégica. No responde a elecciones individuales, sino a códigos del protocolo de Estado que buscan legitimar el rol de quienes asisten, transmitir respeto por la solemnidad de la fecha patria y reforzar la credibilidad institucional mediante la coherencia entre forma y contenido.

El color negro no es casual. Su uso tiene origen en disposiciones establecidas durante el gobierno del expresidente Joaquín Balaguer, quien en 1973 instituyó mediante decreto el uso del negro para ceremonias oficiales vinculadas al Congreso durante los meses de invierno, reservando el blanco para los meses de verano.

Esta norma buscaba ordenar visualmente los actos de Estado y reforzar la sobriedad institucional que deben proyectar los representantes públicos.

Cuando el color está definido por el protocolo, el verdadero reto es lograr equilibrio dentro de esa restricción. La silueta, la calidad de la confección y los detalles discretos adquieren mayor relevancia, mientras que la postura, la actitud y la seguridad personal terminan de construir la presencia pública. En un entorno donde todos visten de manera similar, se hace evidente quién domina realmente su imagen.

En este contexto, el negro deja de ser un simple símbolo de elegancia para convertirse en un código de uniformidad institucional que elimina protagonismos individuales y centra la atención en el acto. El mensaje implícito no es “mírame”, sino “represento”.

El reto

En el caso de las mujeres, el desafío suele ser mayor debido a la diversidad estética que ofrece la moda. Sin embargo, cuando se representa al Estado, la imagen debe construirse desde la sobriedad y el equilibrio, evitando prendas demasiado ajustadas y seleccionando piezas acordes con el tipo de cuerpo y con el carácter institucional del evento.

Otros elementos también forman parte de ese lenguaje no verbal. El calzado, por ejemplo, debe ser negro y cerrado para mantener la coherencia visual, y su altura moderada, entre tres y tres pulgadas y media, permite proyectar estabilidad, seguridad y control escénico.

Los tacones excesivamente altos pueden alterar la postura y generar tensión corporal, algo incompatible con un entorno que exige serenidad y presencia firme. La elegancia, no debe sacrificar la funcionalidad.

Del mismo modo, ciertos detalles resultan impropios dentro del lenguaje protocolar de una ceremonia solemne. El uso de lentes oscuros en espacios cerrados introduce una barrera visual que contradice el principio de transparencia que debe caracterizar este tipo de actos, donde el rostro visible forma parte del diálogo simbólico entre los representantes del Estado y la ciudadanía.

El maquillaje, el peinado y hasta el esmalte de uñas debe estar en armonía visual manteniendo la discreción y la elegancia.

Redes sociales

No olvidemos la importancia de las redes sociales. En algunas imágenes que posteriormente circularon, se observaron poses y actitudes más propias de escenarios informales que de un acto institucional. Fotografías en actitud de protagonismo, gestos demasiado relajados o carteras de gran tamaño con marcas visibles contrastaron con la sobriedad que exige el escenario y con la tendencia internacional hacia el llamado “lujo silencioso”, donde la elegancia se expresa desde la discreción y no desde la exhibición de logotipos.

La elegancia no se define por la ostentación ni por el valor económico de las prendas, sino por la coherencia con el rol que se representa. La presencia debe transmitir seguridad sin rigidez, elegancia sin exceso y autoridad sin imposición.

Incluso el bullicio que por momentos se percibió dentro del hemiciclo contrastó con el tono solemne que históricamente ha caracterizado estas ceremonias.

No es casual que el lenguaje no verbal tenga un peso determinante en la percepción de liderazgo y credibilidad. Por eso, en ceremonias como la rendición de cuentas, la imagen es una herramienta estratégica de representación del poder.