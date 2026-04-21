Dos adultos y un menor de edad son los fallecidos en accidente de un camión en la 6 de Noviembre

La Defensa Civil informó que se trata de dos adultos mayores y un menor de edad los fallecidos en el accidente de tránsito ocurrido este martes en la autopista 6 de Noviembre, a la altura del municipio de Hatillo, en San Cristóbal.

A través de una publicación en redes sociales, el organismo indicó que trabajaron en la búsqueda de la señora y el menor, quienes fueron encontrados sin vida en el lugar de los hechos y posteriormente entregados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), para el procedimiento correspondiente.

En tanto, rescataron a un hombre de aproximadamente 62 años, quien falleció mientras era trasladado al Hospital Regional Universitario y Docente Juan Pablo Pina.

El accidente se registró alrededor de las 11:30 de la mañana, cuando un camión volteó, perdió el control y se deslizó en el área verde, llevándose a su paso a una motocicleta.

Datos preliminares de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) indican que esto ocurrió próximo al puente de Hatillo, en dirección oeste-este.