Accidente 6 de noviembre
Dos adultos y un menor de edad son los fallecidos en accidente de un camión en la 6 de Noviembre
El accidente se registró alrededor de las 11:30 de la mañana, cuando un camión volteó, perdió el control y se deslizó en el área verde, llevándose a su paso a una motocicleta.
La Defensa Civil informó que se trata de dos adultos mayores y un menor de edad los fallecidos en el accidente de tránsito ocurrido este martes en la autopista 6 de Noviembre, a la altura del municipio de Hatillo, en San Cristóbal.
A través de una publicación en redes sociales, el organismo indicó que trabajaron en la búsqueda de la señora y el menor, quienes fueron encontrados sin vida en el lugar de los hechos y posteriormente entregados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), para el procedimiento correspondiente.
En tanto, rescataron a un hombre de aproximadamente 62 años, quien falleció mientras era trasladado al Hospital Regional Universitario y Docente Juan Pablo Pina.
El accidente se registró alrededor de las 11:30 de la mañana, cuando un camión volteó, perdió el control y se deslizó en el área verde, llevándose a su paso a una motocicleta.
Datos preliminares de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) indican que esto ocurrió próximo al puente de Hatillo, en dirección oeste-este.