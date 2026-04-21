¿Cuáles dominicanos han debutado en Grandes Ligas en 2026 y cómo les fue?

Walbert Ureña, Deyvison de los Santos, Juan Brito, Félix Reyes y Wilbert Dotel son los cinco dominicanos que han debutado en Grandes Ligas durante las primeras semanas de la temporada 2026.

Antes del comienzo de esta campaña, 960 peloteros quisqueyanos habían pisado los terrenos de Las Mayores y las cinco nuevas incorporaciones representan crecimiento a una lista que camina en dirección para llegar a los 1,000 jugadores en la mejor liga de béisbol del mundo.

Cinco jugadores, cinco nuevos nombres que se agregan a un camino que dio apertura el 26 de septiembre de 1956 con Osvaldo Virgil.

Ureña fue el primero que inauguró la lista este año, esa que posee décadas abierta. El momento ocurrió el 26 de marzo frente a los Astros de Houston en el Daikin Park.

El monticulista derecho laboró durante dos tercios donde otorgó una base por bolas y ponchó a Yainer Díaz con un sinker a 99 millas por hora.

Tres días después subió de los Santos con los Marlins de Miami.

El bateador derecho, que causó estruendos debido a su habilidad para conectar la pelota con contundencia en las ligas menores y la Liga Dominicana de Béisbol (Lidom), disparó un doble a 106.2 millas por hora por el jardín central del loanDepot park en su primera oportunidad frente a José Santana, abridor de los Rockies de Colorado.

Además, tomó otro turno y bateó para una doble matanza, posteriormente fue reemplazado por Liam Hicks (6-4-3). De los Santos fue bajado a AAA días después.

El 7 de abril fue el turno de Brito con los Guardianes de Cleveland, un jugador del cuadro interior que tuvo su primera oportunidad en Las Mayores frente a los Reales de Kansas City.

El ambidiestro agotó su primer turno al bate en el segundo episodio de ese encuentro ante el zurdo Noah Cameron y después de estar en conteo de 3-1 empalmó la pelota y la depositó en el jardín izquierdo para conseguir un doble, que a la par se convirtió en su primer hit en Grandes Ligas.

El siguiente en debutar fue Reyes, que lo hizo con el uniforme de los Filis de Filadelfia el 18 de abril y enseguida protagonizó un gran momento delante de los servicios de Chris Sale, lanzador de los Bravos de Atlanta.

El bateador diestro conectó la pelota por los prados del jardín derecho y consiguió un jonrón de 348 pies de distancia, ese hito lo llevó a ocupar un lugar en el listado de peloteros quisqueyanos que han disparado un vuela cerca en su primer turno al bate.

Entre los dominicanos que lo han logrado, Reyes pasó a ocupar el puesto número 15 de un registro que incluye a José Offerman, Starling Marte, Starlin Castro y Jasson Domínguez, quien era el último en hacerlo.

El último, hasta ahora, fue el relevista derecho Dotel, que actuó el 19 de abril con la chaqueta de los Piratas de Pittsburgh delante de los Rayos de Tampa Bay y tuvo la oportunidad de mostrar sus picheos en la novena entrada de ese compromiso.

Incluso, sus lanzamientos se mantuvieron entre 98 y 99 millas por hora. Sin embargo, no todo fue alegría, eso porque Junior Caminero le bateó un slider que culminó en las gradas del jardín izquierdo del PNC Park

No obstante, luego de la situación pudo reponerse, ponchar a Jonathan Aranda y retirar con un elevado a Cedric Mullins para colocar el out 27 de esa justa.