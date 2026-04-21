Jarabacoa Golf Club: Golf en la montaña al más alto nivel

Hola Fiebruses. Cuando en 1999 mi amiga Rossy Peña de Marte, a la sazón laborando para Partners Ogilvy and Mather, agencia que manejaba la cuenta del Banco del Progreso (EPD) me llamó para preguntarme si estaba en la capacidad de montar un torneo de golf, lo vi como una gran oportunidad aun sabiendo que mis conocimientos en la materia eran bastante escasos, pero como “el que no se arriesga no gana”, le dije que sí. Ese sí me dio la oportunidad de montar mi primer evento corporativo, uno que se extendió por siete años más, siempre en Semana Santa, a dos días de juego (independientes), y como única sede el Jarabacoa Golf Club. Fue el inicio de una carrera que hoy continuo 27 años después. Desde esa fecha, el Jarabacoa Golf Club siempre ha estado en mi corazón, y hace unas semanas fui a jugarlo con mi amigo Juan Cabral, y para mi sorpresa me encontré con un campo a la altura de cualquiera del país (siempre había sido la Cenicienta, más que nada por su bajo presupuesto). Con sólo 9 hoyos y 18 sets de tees de salida, el campo te permite jugar su layout con distintos tiros, retos y distancias. Sus 5,822 yardas pueden resultar engañosas pues el golfista promedio está acostumbrado a jugar campos más largos, pero los retos que supone este campo, como colocar la bola en los mejores lugares, o retar sus desafiantes greens (8 de ellos elevados) te pueden “sacar la lengua” y hacer de una ronda que empieza bonita por el entorno y por el clima, algo duro y tortuoso.

Andrés Dilonéx, quien ha sido su presidente en dos ocasiones y quien ha estado involucrado con el club por 32 años es uno de los asesores de la directiva actual junto a mi compadrito Julio Ramírez. Víctor Garrido es el presidente actual, y, junto a una nueva camada de empresarios locales, han unido esfuerzos para lograr que el club se destaque luciendo extraordinarias condiciones. Rafa Rodríguez (caddie de larga data y gran jugador a fuerza de talento), es el superintendente que ha “sacado de abajo” para que los greens tengan su actual consistencia, y quien, de manera general, ha dado un “push” al conseguir que los fairways, trampas y zonas colaterales estén en las actuales condiciones, a pesar de las constantes lluvias que por temporadas se suceden en la zona. Siendo el Jarabacoa Golf Club un campo de montaña (único en el país), la grama es cuasi silvestre, pero eso no ha sido óbice sus administradores hayan logrado poner el campo en las actuales condiciones. Volver a nuestros orígenes siempre es bueno. Allí me encontré con Tazo, quien ha sido el caddie master por casi 28 años.

Vi a Cristian (Risita), quien fue mi caddie del día, tal como lo hizo en innumerables ocasiones, años atrás. La casa club, con ese sabor distintivo de siempre, tiene un buen restaurante que maneja Thomas Glenn, y entre las adiciones están las canchas de pádel, los renovados parqueos, más carritos de renta, y un ambiente pueblerino que no tiene comparación con ningún campo del país (y a un costo súper razonable). Ligas, grupos, y amigos Fiebruses, cuando puedan dense una vuelta por el JGC. Les aseguro que no se van a arrepentir. * Redes: @fiebredegolf en Instagram, Facebook y X (Twitter).