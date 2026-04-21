Tribunal rechaza querella interpuesta contra El Rubio del Acordeón: “Ya no más estafas ni presión psicológica”

El merenguero típico y acordeonista Enmanuel García Batista, mejor conocido como El Rubio del Acordeón, celebró este martes 20 de abril que el Tribunal rechazara la querella interpuesta por la familia de Tatico Henríquez en su contra.

Los hijos de Tatico Henríquez acusaron al intérprete de “Mariela” de tocar los temas del fenecido y no pagar las cuotas correspondientes por los derechos de autor, en supuesta violación a la Ley 65-00.

“¡Victoria! Para la musica típica. Ya no más estafas ni presión psicológica para mis compañeros. Seguimos trabajando por nuestro género. Consejo: Ponte para lo tuyo que los que te sacan beneficio y cuando estás en una situación difícil cada quien jala por su lado”, escribió El Rubio en su cuenta de Instagram.

El músico publicó un video donde presumió haber ganado la litis y donde sus abogados, Amerfi Hernández y Rafael Hernández, explicaron que la jueza declaró inadmisible el recurso de los demandantes.

“La magistrada falló a nuestro favor, declaró la inadmisibilidad de la querella, aparte de que los alegatos que nosotros argumentamos en la audiencia, también ella dio su punto de vista con relación a los certificados que presentaron, que los mismos, si bien es cierto, certificaban el título, pero no vinculaban directamente la culpabilidad de nuestro cliente”, dijo la licenciada Amerfi Hernández.

En 2024, Julio García, hijo del fallecido artista, presentó la demanda contra El Rubio del Acordeón donde reclamaba una indemnización de diez millones de pesos por el uso no autorizado de las composiciones del músico.