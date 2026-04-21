Mets esperan activar a Juan Soto antes del juego del miércoles

Los Mets tienen previsto activar al dominicano Juan Soto de la lista de lesionados antes del juego del miércoles contra los Mellizos, según un informe del analista de MLB Network, Jon Heyman, publicado el martes y confirmado por Anthony DiComo de MLB.com.

La vuelta de Soto le dará una chispa muy necesaria a un equipo que ha sentido su ausencia. El club no ha confirmado el informe.

Soto era uno de los bateadores más encendidos de las Grandes Ligas cuando sufrió una distensión en la pantorrilla derecha el 3 de abril; el jugador de 27 años y cuatro veces convocado al Juego de Estrellas conectó al menos un hit en los ocho partidos que disputó y bateaba para .355/.412/.516 con un vuelacerca y dos dobles cuando ingresó a la lista de lesionados el 6 de abril.

Los Mets tenían marca de 4-4 después de ganar el último encuentro que disputó Soto, una victoria por 10-3 sobre los Gigantes el 3 de abril, y luego ganaron sus siguientes tres compromisos.

Sin embargo, el club ha perdido 11 juegos seguidos desde entonces, y brevemente cayó en un empate por el peor récord de las Grandes Ligas.

Soto vio acción en 160 partidos el año pasado, su temporada de debut con los Mets, registrando 38 bases robadas, la mayor cantidad en la Liga Nacional, junto con 43 cuadrangulares y 127 bases por bolas, cifra tope en las Mayores.