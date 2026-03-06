Sesderma presente en el Mes de la belleza de Sirena

Con una propuesta enfocada en ciencia, innovación y resultados visibles, la firma española de dermocosmética avanzada laboratorios Sesderma esta presente en el mes de la belleza de la sirena, espacio donde se ha convertido en una de las marcas protagonistas de la feria gracias a su amplio portafolio de productos, asesoría especializada en tienda y descuentos exclusivos disponibles para quienes buscan aprovechar las ofertas disponibles.

La propuesta permite a los consumidores acceder a soluciones avanzadas para el cuidado de la piel con precios especiales por tiempo limitado, disponibles durante toda la feria, que se extiende hasta el 5 de abril.

“Para nosotros, el mes de la belleza representa una plataforma clave para acercar nuestros productos más vendidos al consumidor y ofrecer beneficios reales en el punto de venta. agradecemos a sirena por el respaldo y al público por la excelente acogida que ha tenido la marca durante esta edición”, expresó Elinet Fernández, gerente de mercadeo de Sesderma en República Dominicana.