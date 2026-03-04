Regresa el Mes de la Belleza de Sirena

Con una propuesta innovadora y una visión más inclusiva, Sirena dio inicio al Mes de la Belleza 2026, una temporada especial de 45 días diseñada para celebrar el bienestar, la autenticidad y el cuidado personal como pilares de la belleza integral.

En esta edición, la marca apuesta por una experiencia más cercana y formativa, integrando acompañamiento personalizado y una agenda de actividades orientadas a educar, inspirar y conectar con los consumidores.

Durante la feria, los clientes podrán disfrutar de charlas, masterclasses, asesorías especializadas, demostraciones en vivo y dinámicas de giveaways. Estas iniciativas buscan orientar sobre el uso adecuado de productos según cada tipo de piel y cabello, reforzar el autocuidado como parte esencial del día a día.

“Esta iniciativa marca un nuevo capítulo en nuestra evolución. Queremos democratizar la belleza, hacerla más accesible y, al mismo tiempo, acompañar a nuestros clientes con información y experiencias que conecten con su autenticidad”, afirmó Carmen Julia Ángeles, directora de mercadeo de Grupo Ramos.

Uno de los ejes principales de esta edición será la participación de 44 talentos y emprendedoras locales del sector belleza, quienes tendrán la oportunidad de dar visibilidad a sus negocios y formar parte activa del calendario de actividades en tiendas seleccionadas.

Presenta su marca propia

Como parte de esta evolución, la cadena introduce “Esentis”, su primera marca propia de cuidado personal, resultado de dos años de investigación y planificación estratégica. La nueva línea, inspirada en la premisa de que el autocuidado es bienestar, incluye productos para el cuidado capilar, facial, corporal y protección solar.

Desarrollada sobre cuatro pilares cuidar es quererte, diseñados para ti, diversidad de belleza e innovación constante, Esentis ofrece soluciones accesibles y confiables que celebran la autenticidad.

Con esta línea Sirena consolida su transición de distribuidor a creador de marcas con propósito, integrando producto, educación y experiencia en una propuesta integral.

Con esta nueva edición, Sirena reafirma su compromiso de hacer de la belleza una experiencia educativa, accesible y transformadora para todos.