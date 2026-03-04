Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

26ª edición

Los detalles de RD Bridal Week 2026

  • La temporada nupcial iniciará el ocho de marzo con el congreso Bridal Talks.
Pedro Vargas, Marta Amengual, Sócrates McKinney, Mirta Sánchez y Laura María Montá

En un ambiente inspirado en el universo Bridgerton, se dieron a conocer los detalles de la 26ª edición de RD Bridal Week 2026, la plataforma más influyente de la industria nupcial dominicana y referente del Caribe.

El evento, producido por Sócrates McKinney, se celebrará del 19 al 22 de marzo en su sede oficial, el hotel Kimpton Las Mercedes, en la Ciudad Colonial de Santo Domingo, consolidándose una vez más como el punto de encuentro más importante del sector bodas en la región.

Estela Coiscou e Ichanell Rodríguez.

Braulio Vargas, Licelot Cuevas y Mauricio Vargas .

Sócrates McKinney junto a parte de diseñadores que participarán en esta versión de RDBW26

Alby Crespo y Jorge Chame.

