Sistema científico nacional crece pero aún depende del apoyo internacional, según investigación

La investigación dominicana ha logrado posicionarse en el ámbito global. Con un 43.5 % de sus publicaciones se ubica en revistas del primer cuartil (Q1), y su producción con un 20 % por encima de la media mundial.

El dato fue revelado en un informe presentado por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, (PUCMM), el cual demuestra que el sistema científico nacional ha crecido de forma significativa en las últimas dos décadas, aunque depende en cierto punto del financiamiento y colaboración internacional.

Para el estudio se investigó el periodo 2003-2024 y mostró que la cantidad de investigadores pasó de 36 a 545, mientras que las publicaciones científicas aumentaron de 26 a 537 reuniendo un total de 4,138 documentos, lo que definitivamente mostró los avances del país en cuanto a la capacidad científica y sobre cuánto hemos crecido como sistema nacional.

Limitaciones importantes

El informe también señala limitaciones importantes. Según el estudio, la República Dominicana cuenta con apenas 10 investigadores por cada 100 mil personas económicamente activas, lo que significa que se encuentra muy por debajo del promedio de países similares.

A esto se suma que cerca del 90% de la producción científica se realiza con colaboración internacional y el 85% del financiamiento proviene del extranjero, lo que condiciona su desarrollo autónomo.