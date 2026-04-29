Medias Rojas colocan a Garrett Crochet en la lista de lesionados de 15 días

Los Medias Rojas de Boston colocaron al lanzador zurdo Garrett Crochet en la lista de lesionados de 15 días el miércoles debido a una inflamación en el hombro izquierdo y llamaron al jugador polivalente Nate Eaton de la filial Triple-A de Worcester.

Crochet, subcampeón del premio Cy Young de la Liga Americana el año pasado, cuando tuvo un récord de 18-5 con una efectividad de 2.59, tiene una efectividad de 6.30 en seis aperturas en 2026.

Crochet (3-3) ponchó a siete bateadores en seis entradas sin permitir carreras en la victoria del sábado por 17-1 en Baltimore , luciendo como el as por el que Boston hizo un intercambio en diciembre de 2024 y con quien firmó un contrato de seis años y 170 millones de dólares en marzo de 2025.

Los Red Sox despidieron al mánager Alex Cora y a cinco entrenadores tras el partido del sábado.

La victoria de Crochet sobre los Orioles se produjo dos aperturas después de la peor actuación de su carrera con los Red Sox: una debacle de 11 carreras en 1 2/3 entradas en Minnesota el 13 de abril.

Crochet ha sido All-Star de la Liga Americana en cada una de las dos últimas temporadas.

Eaton bateaba para .292 con tres jonrones y 12 carreras impulsadas en 27 juegos en Triple-A. Jugó para Kansas City en 2022 y 2023, y participó en 41 juegos para Boston la temporada pasada.

Los Red Sox juegan contra los Toronto Blue Jays el miércoles por la tarde