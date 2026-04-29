Eloy Jiménez es dejado en libertad por los Azulejos

Los Toronto Blue Jays realizaron ajustes significativos en su plantilla este martes tras activar al jardinero George Springer desde la lista de lesionados. Como parte del movimiento correspondiente, el dominicano Eloy Jiménez fue colocado en asignación.

Springer regresa luego de superar una fractura en el dedo gordo del pie izquierdo sufrida a mediados de abril. Su reincorporación obligó al club a hacer espacio en el roster, decisión que terminó afectando a Jiménez, quien no logró afianzarse durante su corto paso por el equipo.

Aunque el bateador dominicano registró un sólido promedio de .290 en sus apariciones esta temporada, no conectó extrabases ni cuadrangulares, lo que redujo notablemente su impacto ofensivo. A esto se suma que su participación estuvo limitada exclusivamente al rol de bateador designado, sin presencia defensiva.

Con este movimiento, Jiménez entra en el proceso de asignación, lo que abre varios escenarios: puede ser traspasado, reclamado por otra organización o quedar en libertad en los próximos días si no se concreta alguna operación.