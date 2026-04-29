Antonnaci y Montgomery sobresalen y Medias Blancas barren serie a los Angelinos

El novato Sam Antonnaci conectó un triple que empató el partido con dos outs en la novena entrada y Colson Montgomery conectó un sencillo ganador en la décima, llevando a los Chicago White Sox a la victoria sobre Los Ángeles por 3-2 el miércoles, completando una barrida de tres juegos que extendió la racha de derrotas de los Angels a seis.

Mike Trout conectó su décimo jonrón de la temporada para los Angels, que han perdido 10 de sus últimos 11 partidos y tienen un récord de 12-20. El abridor de Los Ángeles, Yusei Kikuchi, abandonó el partido tras dos entradas por molestias en el hombro izquierdo.

Con los White Sox perdiendo 2-1, Tristan Peters fue golpeado por un lanzamiento de Ryan Zeferjahn con un out en la novena entrada y anotó con un triple de Antonacci.

Montgomery conectó un sencillo con un out en la décima entrada ante Drew Pomeranz (0-3) para su primer hit de la victoria en las Grandes Ligas, dándole a los White Sox su segunda barrida de serie esta temporada.

Seranthony Domínguez lanzó una décima entrada perfecta.

Miguel Vargas conectó un sencillo productor de carrera en la tercera entrada contra Mitch Farris, llamado de Triple-A antes del partido, y el jonrón de Trout empató el marcador en la cuarta entrada.

El primer jonrón de Vaughn Grissom en las Grandes Ligas desde el 7 de septiembre de 2022, cuando jugaba para Atlanta, le dio a Los Ángeles una ventaja de 2-1 en la séptima entrada contra Erick Fedde, quien permitió cinco hits, ponchó a seis y no dio bases por bolas en siete entradas, su mayor cantidad en la temporada.