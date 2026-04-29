Ministro Kelvin Cruz inicia reconstrucción de dos multiusos en Hermanas Mirabal

Con una inversión de 43 millones de pesos, el ministro de Deportes, Kelvin Cruz, encabezó este lunes el inicio de los trabajos de reconstrucción de dos instalaciones deportivas en igual número de municipios de esta provincia.

Las obras deportivas que serán sometidas a una intensa reconstrucción, reparación y remozamiento son los polideportivos de los municipios de Salcedo y Tenares.

En la instalación del municipio cabecera, Salcedo, el Gobierno invertirá exactamente RD$22,776,917.08, mientras que en Tenares, en el polideportivo Manuel Osiris Hidalgo, se ejecutará una inversión de RD$20,801,886.15.

Con estas obras se da seguimiento al programa de construcción y reconstrucción de instalaciones deportivas (multiusos techados) que desarrolla el Gobierno dominicano, encabezado por el presidente Luis Abinader, junto al ministro Cruz, en toda la geografía nacional.

"El deporte es el arma secreta para transformar sociedades y comunidades, y este lunes Tenares y Salcedo sentirán el apoyo del Gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader y su política de remozamiento de instalaciones deportivas con estas dos obras”, afirmó el ministro Cruz.

Agregó que “rescataremos el deporte en esta hermosa provincia y marcaremos un hito, ya que hoy le vengo anunciar que el presidente Abinader autorizó el inicio de proceso de licitación para la reconstrucción del multiuso William Gilbert, de Tenares, por lo que serán dos instalaciones que intervendremos en este municipio en Hermanas Mirabal”, sostuvo Cruz.

Indicó que la inversión total en la provincia Hermanas Mirabal sobrepasará los 60 millones de pesos en obras deportivas al agregarle el polideportivo William Gilbert.

Además del ministro Cruz habló la senadora provincial María Mercedes Ortiz (Mecho) y la gobernadora Lissette Nicasio de Adames.

Entre las personalidades presentes estuvieron tambien el padre Rafael Delgado Suriel (padre Chelo), el diputado Felix Hiciano, el dirigente político Luis René Canaan, y Gabriel García Núñez, de la Unión Deportiva de Tenares, entre otros dirigentes deportivos y comunitarios.

La senadora Ortiz dijo que “nuestra provincia tendrá desde este momento un progreso deportivo de gran magnitud con estas obras deportivas que serán reconstruidas y remozadas, gracias al presidente Luis Abinader y al ministro Kelvin Cruz”.

En Salcedo, cuyo polideportivo está ubicado en el complejo deportivo, se intervendrá un área aproximada de 1,305 metros cuadrados.

Los trabajos iniciarán de inmediato en la zona de juego, gradas, palcos, baños, vestidores de atletas y áreas exteriores.

También se realizarán trabajos preliminares, suministro y colocación de aluzinc calibre 26, reparación y mantenimiento del palco preferencial, de gradas, servicios y camerinos, así como la reparación de baños, salón de reuniones y baños públicos.

Además, se ejecutará el vaciado de aceras frontales y laterales, la rampa de acceso principal y pintura general.

Asimismo, se contempla el suministro y colocación de tabloncillo de madera maple certificado por FIBA en el área de juego, dos soportes de tableros profesionales con sus respectivos tableros, pizarra digital, relojes de 24 segundos, parales, cajuelas y mallas de voleibol, así como la instalación eléctrica general.

En Tenares, con un área aproximada de 1,500 metros cuadrados, se intervendrán la zona de juego, gradas, baños, vestidores de atletas y áreas exteriores.

También se ejecutarán trabajos preliminares, suministro y colocación de aluzinc calibre 26, pintura de mantenimiento en la estructura metálica, construcción de cierre de fachadas del multiuso y sustitución de correas metálicas dañadas en el techo.

Igualmente, se realizará la reconstrucción de pisos de hormigón, gradas, baños públicos, vestidores, duchas y pintura general.

Además, se contempla el suministro y colocación de superficie sintética suspendida para dos áreas de juego, cuatro soportes de tableros profesionales con sus tableros, pizarra digital, parales, cajuelas y mallas de voleibol, así como la instalación eléctrica general.