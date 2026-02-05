Fabriarte presenta sus servicios en Floreciendo 3.0

Fabriarte, empresa dedicada al diseño de muebles, cocinas modulares de múltiples funciones, clósets inteligentes, entre otros, presentó sus servicios durante el marco de la actividad Floreciendo 3.0, realizado en Acrópolis Business Mall.

Yolenny Castillo, resaltó “Fabriarte nació en mi corazón y pensamiento desde hace poco, por tantos intentos de emprendimiento que experimentamos, uno de ellos viene desde lo más profundo, es el que toma la fuerza de alinearte a ese norte que te dirige, cuando tomamos la decisión en el negocio que emprendemos”.

La compañía de muebles se caracteriza por sus líneas modulares funcionales, pensadas en comodidad exclusiva y duradera en el tiempo.