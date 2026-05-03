Nodal pospone concierto en Chile y responsabiliza a la empresa de su padre por fallos logísticos

Christian Nodal anunció a través de sus redes sociales la posposición del concierto que ofrecería el sábado en Santiago de Chile.

En un video, Nodal apareció notablemente molesto por la situación y responsabilizó a la empresa JG Music, propiedad de su padre, Jaime González, por los fallos logísticos que impidieron su presentación en la capital chilena.

El mexicano explicó que sus músicos no pudieron llegar a tiempo tras haber pedido un vuelo privado para ellos y haber sido ignorado en su petición.

"Falló la logística, otra vez les quedo mal por culpa de terceros, se le avisó desde mi equipo directo al equipo de logística de JG Music que por los tiempos, las fechas, distancias y demás, era muy complejo, era muy delicado, se les aconsejó agarrar un avión privado y no se quiso hacer ese gasto para los músicos", precisó.

Más tarde, Nodal informó a sus fanáticos en Chile que la fecha de su concierto en el país había sido movido para este domingo.